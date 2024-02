Nogle er gode til det ene, mens andre er gode til det andet. Og selv om kong Frederik er kommet godt igennem tre taler under erhvervsfremstødet i Polen, så bliver det næppe nogensinde hans store styrke.

Sådan lyder det fra tidligere gruppeformand for Venstre, Kristian Jensen, der mener, at Kongen i stedet har meget andet at byde på.

»Jeg synes, at Kongens særlige styrker er, at han engagerer sig med de mennesker, han mødes med. Han forbinder sig med dem, og folk kan mærke hans personlighed inde bagved,« siger Kristian Jensen og tilføjer:

»Det er klart, at der er nogen, der er fantastiske talere. Kongen er en fantastisk connector. Han forbinder sig til folk, og det tror jeg er hans store styrke.«

Klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard og direktør i Green Power Denmark, Kristian Jensen, deltager i en reception med danske og polske virksomhede i Mieczyslaw Karlowicz Philharmonicr i Szczecin, Polen, torsdag den 1. februar 2024. Kongen er på officielt erhvervsfremstød i Polen 30. januar til 2. februar med program i både hovedstaden Warszawa og havnebyen Szczecin. Besøget har fokus på grøn energi og landbrug og majestæten bliver under besøget ledsaget af udenrigsministeren, fødevareministeren og klima- energi og forsyningsministeren. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kristian Jensen, der er tidligere minister, er i dag direktør for den grønne erhvervsorganisation Green Power Danmark og har i lighed med mange andre fra dansk erhvervsliv taget turen til Polen, hvor Kong Frederik står i spidsen for et dansk erhvervsfremstød, der har fokus på klima og grøn omstilling.

Et bredt felt af de allerstørste danske virksomheder som blandt andre Danfoss, Rambøll, Carlsberg, Danish Crown, Novo Nordisk, Grundfos, Salling Group og en masse andre har valgt at sende flere repræsentanter med på turen i håb om at få kastet lidt kongeligt stjernestøv på deres virksomhed.

Dertil kommer en bred palette af andre aktører i dansk erhvervsliv som Dansk Industri, Green Power og Dansk Erhverv, der også har valgt at tage turen til Polen. Sidstnævnte blev repræsenteret ved Kristian Jensens tidligere konservative ministerkollega, Brian Mikkelsen, der i dag er direktør for Dansk Erhverv.

Kristian Jensen, hvad betyder det for Green Power Denmark, at Kongen er med på erhvervsfremstødet?

»Det, at kong Frederik X vælger at tage grøn energi med i sit allerførste besøg som ny majestæt i Danmark, er utrolig vigtigt. Det viser, hvor vigtigt det er for Danmark, men det viser også, at det er noget, som majestæten brænder for - at det er noget, som Kongen har været interesseret i al den tid, han har været kronprins. Og nu også som konge. Og det er vi vildt begejstret for i den grønne energibranche,« siger han.

Du har mødt kongen tidligere, da han var kronprins. Hvad tænker du om kong Frederik?

»Jeg tænker, at kong Frederik har alle muligheder for at blive en stærk og meget folkekær regent. De gange, jeg mødte ham som kronprins, og da jeg var ude at rejse med ham, der har han virkelig været engageret, levende og interesseret i de mennesker, han møder.«

»Og det er jo egenskaber som jeg er sikker på, at Kongen har med i sit nye hverv i sin nye titel, og som også er med til at skabe den forbindelse mellem mennesker, der er utrolig vigtig i vores tid.«

Kong Frederik X ved et arrangement med virksomheder med fokus på energieffektivitet på Legia Stadion i Warszawa, Polen, torsdag den 1. februar 2024. Kongen er på officielt erhvervsfremstød i Polen 30. januar til 2. februar med program i både hovedstaden Warszawa og havnebyen Szczecin. Besøget har fokus på grøn energi og landbrug og majestæten bliver under besøget ledsaget af udenrigsministeren, fødevareministeren og klima- energi og forsyningsministeren.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kongen har tidligere fået kritik for sine evner til at holde taler, og han har også selv fortalt, at han godt ved, at det ikke er hans store styrke.

Du nævnte selv, at ikke alle er lige gode til det. Er du bekymret for hans evner til at holde tale?

»Nej, jeg er ikke bekymret for det, men det er klart, at der er nogen, der er oppe i superligaen, som Obama eller for den sags skyld dronning Mary. Kongen er rigtig god i en én til én samtale, hvor man kan mærke hans personlighed. Det tror jeg, han får rigtig god gavn af i sin nye rolle.«

