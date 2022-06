ANALYSE: Politikerne havde knap nok sat sig i værelse 1-133 på Christiansborg, før den voldsomme kritik fra dommer Kistrup haglede ned over regeringen og embedsværket:

Ti topembedsmænd har begået tjenesteforsømmelse, Mette Frederiksen har bidraget til grov vildledning af offentligheden, og Mogens Jensen har løjet over for befolkningen, Folketinget og Minkkommissionen.

Alligevel var de røde partier på mødet i granskningsudvalget allerede klar til at mødes igen på tirsdag. De ville hurtigt afslutte sagen.

Flere kilder på mødet, som B.T. har talt med, forklarer, at det virkede meget koordineret, og flere var forbavset over, at Enhedslisten allerede efter mødet var klar til at frifinde alle ministre.

Noget kunne tyde på, at Mette Frederiksen har gjort sit forarbejde godt.

Lige nu ligger bolden hos Radikale Venstre. Uden deres mandater klarer Mette Frederiksen og Mogens Jensen frisag.

Sofie Carsten Nielsen og resten af partitoppen er under maksimalt pres. Kritikken af Mette Frederiksen er voldsom, og en ren frifindelse af hende vil kunne ramme partiet som en boomerang.

På den anden side vil de sprænge en bombe i rød blok, hvis de sætter advokater til at undersøge, om Mette Frederiksen og Mogens Jensen kan stilles for en rigsret. Det vil ødelægge partiets mulighed for ministerbiler mange år frem.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet om coronastrategien for de kommende måneder, onsdag den 22. juni 2022.

De Radikale har fået et halmstrå af kommissionen, som skriver, at »Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil.«

Altså: Hun vidste ikke, at det, hun sagde, var ulovligt.

Det bliver formentlig Mette Frederiksens redning. Også selvom kommissionen skriver, at Mette Frederiksen styrede alt, da den skæbnesvangre beslutning blev taget 3. november om aftenen. Og at det desuden var Statsministeriet, der hastede processen så meget, at embedsmændene ikke kunne nå at gøre deres arbejde ordentligt.

Anderledes svært ser det ud for Mette Frederiksens højre hånd, Barbara Bertelsen. Hun har ifølge kommissionen begået »tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.«

Barbara Bertelsen kan derfor blive det store offer, som Mette Frederiksen må bringe for at frede regeringen.

Og så er der spørgsmålet om Mogens Jensen. I virkeligheden lander den allerhårdeste kritik hos ham.

Kommissionen finder, at han allerede vidste, at der manglende lovhjemmel 5. november. Altså dagen før, at han godkendte et brev til minkavlerne, hvor de blev beordret til at slå deres dyr ihjel. Mogens Jensen har ellers påstået, at han først fik besked om lovhjemlen to dage senere.

Han er heldig med, at han allerede trådte tilbage som minister, da minksagen buldrede af sted i 2020. Ellers var han røget nu.

Hvis han slipper med en næse for at lyve om den største politiske skandale i 30 år, er det en præstation i sig selv.

Indtil videre ser det ud til at gå, som mange havde forudset. Embedsmændene mærker konsekvenserne, og ministrene slipper med skrækken.