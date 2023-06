»Jeg kan ikke huske et event de sidste 20 år, hvor en enkeltperson eller partiformand kunne trække 2.500 mennesker ind med billetsalg på den måde.«

Det fortæller rådgiver om politisk kommunikation Benjamin Rud Elberth til B.T. i forbindelse med, at den liberale partileder, Alex Vanopslagh, onsdag afholder sit liveshow 'Alex og Ansvaret'.

Ifølge Liberal Alliances kampagnechef, Mads Korsholm, er der solgt 2.500 billetter.

'Det er det suverænt største LA-arrangement nogensinde, og vi går og bilder os ind, at det også er lidt politisk danmarkshistorie. Det bliver magisk,' skriver han på Twitter.

Alex Vanopslagh afholder 'Alex og Ansvaret' onsdag aften i K.B. Hallen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men hvordan kan en 31-årig partileder for et parti, der i sidste valgperiode kun havde tre mandater, mobilisere 2.500 mennesker til at møde op i K.B. Hallen blot for at høre, hvad han tænker om samfundet og lytte til beretninger fra sit private liv?

Det har den politiske kommunikationsrådgiver et godt bud på:

»Fordi han er et politisk superbrand, der på relativt kort tid har fundet en tone, form og brand, der appellerer til så mange, at det kan lade sig gøre,« siger han og tilføjer:

»Alex Vanopslagh og Liberal Alliances kampagnechef (Mads Korsholm, red.) gør jo tingene lidt skævt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kampagnechefen er autodidakt. Han har ikke en akademisk tilgang til politik. Han gør bare tingene og tager fede risici og gør nogle vilde ting, og det gør, at de har fundet deres egen tone og ikke behøver inspiration fra andre.«

2.500 personer i K.B. hallen lyder jo ikke af mange. Men for et politisk parti, er det så mange?

»Ja, det er rigtig mange. Nu prøvede jeg lige at eftertjekke, for Mads Korsholm skrev på Twitter, at han troede, det var et lille stykke politisk historie. Jeg kan ikke huske et event de sidste 20 år, hvor en enkeltperson eller partiformand kunne trække 2.500 mennesker ind med billetsalg på den måde,« svarer han.

»Måske kunne Anker Jørgensen eller Poul Schlüter engang, men det har været på helt andre præmisser.«

Ud over Alex Vanopslagh selv kommer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), Casper Christensen og den forhenværende SF-politiker og nuværende brobygger Özlem Cekic.

Men det er ikke dem, publikum kommer for. De kommer for at se Alex.

Og det underbygger fortællingen om, at Mads Korsholm og Alex Vanopslagh gør tingene skævt, mener Benjamin Rud Elberth.

»Man kan jo både undre sig og have dyb respekt for, at Lars Løkke gider stille op til det der. At være en sidefigur i et Alex-show. Men det er rent faktisk lykkedes. For det er ikke 'Alex og Lars'-showet, man køber billetter til. Det er brandet Alex Vanopslagh.«

'Alex og Ansvaret' foregår onsdag aften klokken 19 i K.B. Hallen.