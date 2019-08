Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) redegjorde torsdag for regeringens prioriteter for efteråret. Her fortalte hun, at der kommer store ændringer i dansk politi, der er for presset.

»Allerede nu må vi sige åbent og ærligt, at politiet er presset. Og de er også for pressede. Derfor sidder vi både og kigger på økonomien og på de opgaver, som politiet har samt, hvordan politiet er organiseret,« fortæller Mette Frederiksen.

»Der skal komme mere politi, der hvor borgerne er. Det bliver store ændringer af dansk politi.« fortæller hun.

Det første regeringen kaster sig over er dog en klimalov.

Regeringens klimamål er "ualmindeligt ambitiøse", og derfor går den allerede i gang med at udarbejde en klimalov i denne måned.

»Vi vil reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Det er et ualmindeligt ambitiøst mål.«

»Det første, vi går i gang med, er at indlede forhandlingerne om en klimalov, som vi har inviteret til samtaler om allerede her i august,« siger Mette Frederiksen.

Herunder kan du genopleve pressemødet minut for minut:

/ritzau/