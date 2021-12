Statsminiser Mette Frederiksen lægger sig nu fladt ned efter hun på fersk gerning er blevet fanget i at tage på indkøb uden mundbind.

»Kære alle. Jeg glemte i går at bære mundbind, da jeg var i en butik i indre København. Det var ganske enkelt en forglemmelse, efter de nye regler er indført. Øv«, skriver statsministeren blandt andet på sin Facebook-profil.

Statsministeren er blevet optaget uden mundbind i en tøjbutik i det indre København.

Hun indrømmer fejlen, og erkender at det er særlig slemt, når hun begår fejl som denne.

»Jeg ved jo godt, at det kan ske for os alle sammen. Bare helst ikke for mig. Så jeg beklager selvfølgelig og vil endnu engang takke alle for alt det, vi alle sammen gør for at holde smitten nede [☺️]

God lørdag til jer alle,« skriver Mette Frederiksen.

Opdateres ...