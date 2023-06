Sagen om den konservative Sorø-borgmester Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto fortsætter.

I dag kan B.T. fortælle, at der i 2021 blev delt 34.000 kommunale skattekroner ud til tre lokale handelsforeninger og et såkaldt lokalråd fra borgmesterens særlige konto, da samfundet skulle lukke op efter de to store coronanedlukninger.

En af de foreninger, der fik tilskud var Stenlille Handelsforening, der fik udbetalt 7.000 kroner til 'sjov i gaden og drengerøvsaften'.

Tre andre foreninger fik også penge til blandt andet ‘sommersjov på torvet – kickstart efter corona' for yderligere 27.000 kroner.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen kritiseres for sin brug af en særlig borgmesterkonto. Foto: Video/stillbillede: Anthon Unger

Ifølge korrespondance i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, var det dog ikke borgmesteren, men en kommunal erhvervschef, der delte skatteyderpenge ud.

»Hvis en embedsmand skal dele ud fra en borgmesterkonto, skal der ligge en instruks om, at vedkommende kan råde over pengene,« siger Jøren Ullits, der er forvaltningsekspert og lektor ved SDU og fortsætter:

»Det er faktisk ret alvorligt, hvis en embedsmand disponerer over offentlige midler uden at kunne pege på en bemyndigelse, der legitimerer sådanne dispositioner«.

B.T. har gennem de seneste uger kunnet fortælle flere historier om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto, der igennem hele hans borgmestertid siden 2014 er blevet brugt til at dele gaver, sponsorater og tilskud ud til lokale foreninger og firmaer for i alt 142.000 kroner.

Ifølge eksperter er kontoen ulovlig.

Den er blandt andet blevet brugt til at købe koncertbilletter og middage til borgmesteren, kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner.

I 2019 donerede Gert Jørgensen også 5.000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer, og han har også givet 17.180 kroner til partifællen Peter Nygaards fester i en lokal brandmandsforening.

B.T. har spurgt både Gert Jørgensen og kommunen, om der er givet en bemyndigelse til den pågældende chef, men da kommunen lige nu er ved at forfatte en udtalelse til Ankestyrelsen om kontoen, kan kommunen ikke svare på konkrete spørgsmål, oplyser velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær.

I den konkrete sag er det ud over Stenlille Handelsforening’ også Dianalund Centerforening, Foreningen Sorø Handel og Service samt Ruds Vedby Lokalråd, der har modtaget coronastøtte fra borgmesterens særlige konto.

Sorøs gamle Rådhus. Klosterbyens borgmester, Gert Jørgensen, kritiseres for sin brug af den såkaldte borgmesterkonto. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Ifølge korrespondance i sagen skrev repræsentanterne for de fire foreninger direkte til den kommunale erhvervschef i løbet af juni 2021 med et ønske om at få et tilskud til lokale arrangementer. Herunder Stenlille Handelsforening, der ønskede tilskud til en miniudgave af den årlige tradition med ‘Sjov i gaden og drengerøvsaften i Stenlille’, fordi den var blevet aflyst to år i træk.

Den kommunale chef imødekom alle fire gange ansøgningerne om et kontant tilskud.

Professor og forvaltningsekspert ved Roskilde Universitet Bent Greve er enig i, at en kommunal chef ikke må dele ud fra borgmesterkontoen:

»En embedsmand må ikke bare gå ind og råde over bevillinger på den måde. Der skal være givet en skriftlig bemyndigelse, så det står klart, hvem der kan bevilge penge og hvad formålet er,« siger han.

Jøren Ullits mener i øvrigt ikke, at tilskuddene til foreningerne er lovlige. Også selvom det var borgmesteren, der havde delt ud af pengene:

»Man må ikke give direkte tilskud på den måde. Det fremstår jo helt vilkårligt, hvordan man bliver tilskudsberettiget. Og hvis der skulle være tale om et sponsorat, kræver det jo gensidighed, hvor kommunen får en modydelse. Eksempelvis ved, at der reklameres for kommunen i forbindelse med det konkrete arrangement,« siger han.

Sorø Kommune skal aflevere en redegørelse om borgmesterkontoen til Ankestyrelsen inden den 22. juni 2023.

Gert Jørgensen har som sagt ikke yderligere kommentarer til sagen. Heller ikke den kommunale chef har ønsket at besvare B.T.s spørgsmål.