Den konservative borgmester i Sorø Gert Jørgensen har brugt sin særlige borgmesterkonto til at donere 17.180 kroner i tilskud til blandt andet fester og cognac til en partifælle, der er formand for en privat forening.

Det kan B.T. i dag afsløre.

Den nye sag kommer, efter at B.T. har kunnet afdække, at borgmesteren har brugt 142.000 kroner fra en lukrativ skatteyderbetalt borgmesterkonto til at give gaver, sponsorater og tilskud til lokale foreninger og firmaer.

Ifølge eksperter er kontoen ulovlig, og den er blandt andet blevet brugt til at købe koncertbilletter og middage til borgmesteren selv, kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner.

I 2019 donerede Gert Jørgensen også 5000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer, ligesom borgmesteren ifølge eksperter ulovligt har doneret 10.000 kroner til to private firmaer.

Det er en aktindsigt, som viser, at Gert Jørgensen har doneret penge til partifællen Peter Nygaard. Han har modtaget pengene som formand for en lokal brandmandsforening, og borgmesteren har blandt andet doneret penge til fire 'brandmandsfester' og 'cognac til kaffen' for i alt 17.180 kroner i 2016, 2017, 2018 og 2019.

B.T. har talt med Peter Nygaard, der blev valgt ind i byrådet i 2021. På sin hjemmeside skriver Peter Nygaard, at ‘han i mange år har været medlem af De Konservative'.

Da B.T. ringer Peter Nygaard op, fortæller han, at han har modtaget pengene som formand for Sorø Brandmandsforening. Direkte adspurgt husker han dog ikke, hvad pengene for brandmandsfesterne helt konkret gik til.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen kritiseres for sin brug af en særlig borgmesterkonto. Foto: Video/stillbillede: Anthon Unger

»Det er længe siden. Det kan være, at borgmesteren har givet en genstand fra sin repræsentationskonto. Vi holder jo et arrangement hvert år. Eller også har han bare givet et tilskud til vores brandmandsforening,« siger Peter Nygaard.

Jøren Ullits, der er forvaltningsekspert og lektor ved SDU, mener, at tilskuddene er problematiske:

»Der er tale om et arrangement for en privat forenings medlemmer. Som jeg har fået sagen forklaret, er der ikke tale om et sponsorat, fordi der mangler det, der hedder gensidighed. Kommunen skal have en helt konkret brandingværdi ud af et sponsorat. Den ser jeg ikke, og så er der tale om et tilskud til en privat forening, som jeg mener er ulovligt,« siger han og fortsætter:

»Et andet problem er selve borgmesterpuljen, hvor der formentlig ikke er klarhed over, hvad man skal gøre for at blive tilskudsberettiget hos borgmesteren. Er det helt vilkårligt, hvem der kan få ekstra penge, eller er det baseret på nogle kriterier, som kun borgmesteren kender til?« spørger Jøren Ullits.

I et svar til B.T. oplyser Sorø Kommune, at der ikke findes korrespondance eller andre dokumenter, som begrunder, hvorfor Peter Nygaard skulle have tilskud til festerne. Det er ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh et problem.

»Det skal være helt klart, hvad det er for et formål, man støtter. Det betyder, at der skal være skriftlighed ift. hvad begrundelsen er. Der er også journaliseringspligt for en borgmester,« siger Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

»Det er vigtigt for at sikre, at støtten ikke kun går til gode bekendte af borgmesteren.«

B.T. har konfronteret Gert Jørgensen med kritikken. Han siger:

Sorøs gamle rådhus, hvor kommunalbestyrelsen holder møder med borgmester Gert Jørgensen for bordenden. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Tilskuddene er gået til en brandmandsforening til brandvæsenet her i Sorø. De har fra tid til anden søgt om tilskud til brandmandsfester og ting og sager. Det har der været opbakning til i byrådet, og jeg har også bakket op om det, og nogle gange har de bedt om givet tilskud til cognac i kaffen, og det er så et tilskud, jeg har valgt at give for at understøtte deres virke i lokalområdet og deres indsats, ligesom enhver anden lokal forening,» siger Gert Jørgensen, og fortsætter:

»Det er forelagt økonomiudvalget. Det specielle med brandmandsforeningen er også, at der har været tradition for støtte fra borgmesteren,« siger Gert Jørgensen.

Han fortæller desuden, at han husker det sådan, at han har fået en konkret ansøgning på støtte til brandmandsfesterne.

»At det lige er Peter Nygaard, der så er formand, er en tilfældighed,« siger han.

B.T. har efterfølgende bedt borgmesteren om at dokumentere, at udgifterne er forelagt økonomiudvalget samt at der findes en konkret ansøgning. Gert Jørgensen er ikke vendt tilbage med svar.

Efter B.T.'s artikler om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto har Ankestyrelsen valgt at gå ind i sagen. Sorø kommune skal aflevere en udtalelse til den kommunale vagthund i denne måned.