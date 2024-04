Den skandaleombruste forsvarschef Flemming Lentfers fremtid skal efter planen drøftes på et møde i aften, erfarer B.T.

Det sker, når en række partier i aften omkring kl. 18 skal til møde i Forsvarsministeriet.

Der er flere punkter på dagsordenen for mødet. Blandt andet skal der drøftes spørgsmål omkring Arktis og kvindelige værnepligt.

Men nu er der ifølge B.T.s oplysninger tilføjet et nyt, afgørende punkt på dagsordenen: skandalen om fregatten Iver Huitfeldt, der i sidste ende kan betyde, at der skal rulle hoveder i Forsvarets øverste ledelse.

Tirsdag kunne forsvarsmediet OLFI afsløre, at et svigtende radarsystem og defekt ammunition var arbejdsbetingelserne for danske soldater, da de i marts besvarede et droneangreb i Det Røde Hav.

I en halv time kunne mandskabet på fregatten ikke affyre det eneste luftforsvarmissil, man havde til rådighed, og det satte soldaterne i øget fare.

Under angrebet lykkedes det dog fregatten at nedskyde fire droner.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og forsvarschef Flemming Lentfer fotograferet på en tur til Tyskland. Har Troels Lund stadig tillid til Lentfer efter skandalen?

Men det fik Venstre-formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen ikke noget at vide fra sit system, før OLFI henvendte sig til Forsvarsministeriet for at få en kommentar til historien.

Det fik forsvarsministeren til at kræve en øjeblikkelig redegørelse for forløbet og i flere interviews sige, at han var meget ked af sagen.

»For jeg har det politiske ansvar. Det løber jeg ikke fra. Men for at vi kan have politisk tillid til, hvordan Forsvaret bliver ledet, skal vi have de nødvendige informationer,« sagde han tirsdag til TV 2 og fortsatte:

»Jeg er meget kritisk overfor, at så afgørende en viden ikke bliver delt med mig som minister.«

Tirsdag aften modtog Troels Lund Poulsen så redegørelsen for forløbet.

Det er den redegørelse, som partierne vil blive præsenteret for senere i dag, og som skal danne baggrund for mødets drøftelser af, hvorvidt sagen skal have konsekvenser for Forsvarets øverste ledelse.

