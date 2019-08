Først lidt ventetid. Så lidt mere ventetid. Og til sidst endnu en omgang ventetid.

Sådan kan fredag aften på Comwell Hotel Kellers Park som journalist forklares med få ord.

Der var ellers lagt op til et højdramatisk forretningsudvalgsmøde i Venstre, hvor Lars Løkke Rasmussen skulle forsøge at forsvare sig mod den kritik, som der i de seneste uger har været fra partiets bagland.

Og det startede da også godt i de smukke omgivelser ved Kellers Park, der i gamle dage blev brugt som anstalt for dem, der blev vurderet som 'gale' og 'åndssvage'.

Cirka én time før forretningsudvalgsmødet klokken 18 ankom næstformand Kristian Jensen nemlig, og her bebudede han med en utraditionel stålsat stemme, at han ville have en kommentar efter aftenens møde. Det vender vi tilbage til.

Den efterfølgende time ankom flere andre profiler - Stephanie Lose, Claus Hjort Frederiksen, Morten Løkkegaard m.fl. - men én manglede. Hvor var Lars Løkke?

Og da klokken så slog 18.00 viste det sig, at den tidligere statsminister havde 'snydt' den fremmødte presse.

15 minutter forinden var Løkkes højre hånd, Richard Engelholm, nemlig ankommet i sin egen cabriolet.

Derfor var det også bemærkelsesværdigt, da Richard Engelholm pludselig igen - et kvarter efter - kørte ind på parkeringspladsen, men denne gang i en anden bil.

Og herefter kom gående med et par skjorter i hånden, der umiddelbart så en smule for store til manden selv.

Men så kunne man lægge to og to sammen: Lars Løkke var blevet sat af ved en anden indgang til hotellet, hvor der ingen parkeringsplads var, og så kunne hans højre hånd parkere bilen ved hovedindgangen.

1-0 til Lars Løkke. I hvert fald hvis planen var at undgå journalistiske spørgsmål.

Herefter blev dørerne lukket, og så gik journalisterne på stedet ellers i gang med at vente på meldinger fra mødedeltagerne, ligesom det var tilfældet til Venstres sommergruppemøde, hvor der løbende kom 'afsløringer' fra inde bag de lukkede døre.

Men det var som om, at der havde været en eksamenscensor og samlet mobiltelefoner ind før mødet.

Der kom absolut ingen meldinger fra mødet, og da klokken slog 22, hvor mødet oprindeligt skulle være afsluttet, var der stadig lys i mødelokalet på hotellets 2. sal, hvor Løkke og co. sad til bords.

Først ved midnat var det 'befrielsens øjeblik', da Venstres pressetjeneste kunne fortælle, at mødet var slut.

Men det var 'slut' med en lille krølle på halen.

B.T. kunne nemlig gennem flere kilder fra mødet erfare, at man ikke havde kunne nå at komme til konklusioner, før det blev for sent.

Derfor valgte man at suspendere mødet og genoptage det klokken 9 lørdag morgen. Vel at mærke én time før, at det store hovedbestyrelsesmøde efter planen skal gå i gang.

Det betød derfor også, at Kristian Jensen ikke gav den kommentar, som han tidligere på dagen havde bebudet.

Konklusionen på dagen blev derfor, at Lars Løkke først formåede at snyde de fremmøde journalister, så han ikke blev set foran Kellers Park, hvorefter Kristian Jensen senere på natten formåede at slippe for at give en kommentar.