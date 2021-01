Lovforslag om konfiskering af selve bilen brugt til vanvidskørsel får både advokater og bilejere op af sædet.

Vanvidsbilisme skal stoppes. Og der er mange gode takter i det lovforslag, der er blevet fremsat for at komme den hensynsløse kørsel til livs.

Men en del af lovforslaget, som der er bredt flertal i Folketinget for, rammer skævt.

Det mener FDM, bilejernes forbrugerorganisation, efter at Landsforeningen af Forsvarsadvokater påpegede den samme skævhed i weekenden.

Det er reglen om konfiskering af bilen brugt til vanvidskørsel, som får både advokater og bilejere op af sædet.

- Der kan sagtens være situationer, hvor man som helt almindeligt menneske låner sin bil ud til familie eller venner uden at have den fjerneste chance for at vide, at samme bil lidt senere bliver brugt til noget, der karakteriseres som vanvidskørsel.

- Og så mister man sin bil, selv om man som bilejer ikke har gjort noget som helst galt. Det synes vi, simpelthen ikke hører hjemme i et retssamfund som det i Danmark, siger Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM.

En bil skal konfiskeres, hvis den for eksempel har været brugt til meget grove overtrædelser af fartgrænsen, fremgår det af lovforslag L 127 fra Transport- og Boligministeriet.

Indgrebet skal ske mod den, der ejer køretøjet, også selv om vedkommende ikke har siddet bag rattet. Det kaldes "stærkt betænkeligt" i et høringssvar fra forsvarsadvokaterne.

En mor, der låner sin bil ud til sin søn, mister sin bil, hvis sønnen bliver stoppet med en meget høj promille. Også den kvinde, der låner bilen til en veninde, der bagefter kører meget for stærkt, må sige farvel til køretøjet.

Desuden vil en bilejer, der lejer sin bil ud gennem en deleøkonomisk platform, blive omfattet, påpeger advokaterne.

Fælles for eksemplerne er, at bilejerne ikke på forhånd kan vide, at føreren vil drikke sig fuld eller køre hensynsløst stærkt.

FDM tvivler stærkt på, at det vil ændre vil noget for den, der låner en bil og kører hensynsløst, at bilen kan blive taget fra ejeren i sådant et tilfælde.

- Langt hen ad vejen er de, der begår vanvidsbilisme, typisk uden for pædagogisk rækkevidde, og de har nok ikke den store respekt for andres sikkerhed og så videre.

- Så jeg tror ikke, at det forhold, at en anden end lige præcis vanvidsbilisten, risikerer at miste sin bil, får vanvidsbilisten til at opføre sig pænere. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, siger Dennis Lange.

