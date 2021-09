»Det er ligesom at holde en stor fest. Nu skal den have gas.«

Sådan lyder Johnny Killerups første ord til B.T. Odenses udsendte til receptionen for hans nye lokalliste, Liberaterne.

Lokalet er fyldt med kanapeer og champagne.

»Nu er det ude, og det er en total lettelse,« fortæller Johnny Killerup, der har været i vælten, siden han for godt to uger siden blev smidt ud af Venstre for at lufte sine borgmesterdrømme.

Der var rigeligt med champagne til åbningen af den nye valgbutik. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Der var rigeligt med champagne til åbningen af den nye valgbutik. Foto: Ann-Sophie Holm

Omkring 50 mennesker fylder den nye lokallistes lille valgbutik på Lille Gråbrødrestræde i Odense centrum fredag eftermiddag. Kun en enkelt gade fra, hvor Killerup først ytrede sine borgmesterdrømme.

Det skete foran Venstres valgbutik den 27. august. Ytringerne blev af Venstres ledelse opfattet som en udfordring af partiets borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt.

Nu kan han officielt kalde sig ophavsmand til et helt nyt lokalt parti med flere andre opstillede kandidater.

»Det er kæmpe risiko, jeg har taget ved at gå med i noget, der er så frækt, som det her,« siger Yasar Nazir, der er den ene af de to kandidater, som Killerup har hapset fra Venstres opstillingsliste.

Nu står han omgivet af Liberaternes valgplakater, hvorpå det blå blæk knapt er tørt.

Et andet helt ubeskrevet og ungt blad inden for lokalpolitik er 21-årig Nikolaj Albæk. Han var egentlig på vej tilbage til London, hvor han arbejder som selvstændig.

»Men så mødte jeg Johnny, der sagde: “Du skal med i det her”,« fortæller Nikolaj Albæk.

Han vil gerne gøre Odense til et mini-London:

»Der skal være bedre vilkår for iværksættere, og så skal Odense være stor, fed og sjov.«

Og sjov er det meget, der tyder på, at den nye lokalliste vil forsøge at have.

Killerup planlægger hvert fald at afholde to såkaldte »rallys« efter amerikansk forbillede i den kommende valgkamp.

»Jeg er fyldt op med energi,« fortæller bagmanden, Johnny Killerup.

Det ene af de to »rallys« er for 300 mennesker i oktober. Det andet skal afholdes den 13. november for 800 mennesker på Johnny Killerups egen fødselsdag.