Johnny Killerup blev for knap to uger siden med egne ord smidt ud af Venstre på ‘røv og albuer’. Nu hapser han to profiler fra Venstres kandidatliste til sit nye parti.

Den ene af kandidaterne har allerede udfordret Johnny Killerup på, hvem der skal have borgmesterposten.

Killerup selv ragede sig som bekendt uklar med sit gamle parti for det selv samme, da ledelsen opfattede hans udtalelser som en udfordring af partiets borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt.

Dermed har Venstre i Odense torsdag skullet genbesøge deres opstillingslister til det kommende kommunalvalg.

Sarah Sörensen og Yasar Nazir har nemlig i morges meddelt partiet, at de melder sig ud og dermed trækker deres kandidatur for Venstre.

De to nu tidligere Venstre-folk har torsdag meldt sig under Johnny Killerups faner i det nye parti Liberaterne, hvilket han offentliggør på et pressemøde fredag.

»Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Johnny kommer med noget power, som der mangler,« siger restaurantejer Yasar Nazir til B.T. Odense, der fanger ham før offentliggørelsen midt i en festmiddag med de andre nye partikammerater.

Mens Yasar stillede op til sidste kommunalvalg for Venstre og fik 409 stemmer, så er Sarah Sörensen, der arbejder hos TDC Erhverv, ny i politik.

Hun har kun været medlem af Venstre i otte måneder. Dog har hun allerede mærket, at man i store partier passer lidt på med, hvad man siger:

»Johnny forlanger, at vi siger, hvad vi mener. Her har jeg lov til at være Sarah, og på den måde kan jeg bedre være i øjenhøjde, når jeg møder folk.«

Er du ikke bange for, at balladen omkring Johnny Killerup kan komme til at ødelægge dine chancer ved valget?

»Jeg er mere bekymret for, hvor meget jeg kommer til at udfordre Johnny. Jeg har sagt til ham, at jeg tager borgmesterposten, hvis jeg får flest stemmer,« griner hun.

Yasar Nazir siger til B.T. Odense, at han heller ikke er bange for Johnny:

»Tværtimod skal han bare blive ved med at gøre, som han gør«

Han fortæller desuden, at hans – ligesom de andres – mærkesager, stadig er de samme:

»Jeg glæder mig så meget. I politik er der ofte andre, der fører ordet for en. Det betyder meget for mig, at jeg nu får noget, at skulle have sagt.«

På pressemødet fredag præsenterer Johnny Killerup også to yderligere kandidater til den nye lokalliste Liberaterne.

Det ene er Dorte Jarlby, som også er tidligere Venstre-kvinde. Tilbage i 2019 var hun dog folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen, men forlod partiet på grund af uenigheder med formanden.

Partiets fjerde kandidat er 21-årig Nikolaj Albæk, som er selvstændig og indtil for nylig boede i London, hvor han blandt andet drev flere webshops.