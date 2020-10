Morten Østergaard trak sig onsdag som politisk leder og har efterfølgende fortalt om flere krænkelsessager.

Sofie Carsten Nielsen, ny radikal leder, siger, at hun først fredag eftermiddag er blevet bekendt med, at Morten Østergaard er i centrum i flere krænkelsessager.

Hun har i en årrække været en del af ledelsen i folketingsgruppen og kørt et tæt parløb med Morten Østergaard.

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun er "vred" og "ked af det".

- Det gør mig først og fremmest vred, fordi vi skal være et parti, hvor man kan være uden at blive krænket.

Morten Østergaard trak sig onsdag som leder for De Radikale.

Det skete, efter at han havde fortalt, at det var hans hånd, der var på partifælle Lotte Rods lår for ti år siden.

Lotte Rod fortalte i september om at have oplevet uønskede berøringer i regi af De Radikale.

Men i et opslag på Facebook fredag eftermiddag fortæller Morten Østergaard, at der er flere sager om seksuelle krænkelser end blot den med Lotte Rod.

