Analyse: Plastret er hevet af, og nu bløder det for alvor i Dansk Folkeparti.

Fire DFere i folketingsgruppen forlader partiet i ren protest og vrede mod Morten Messerschmidt.

»Jeg mangler tillid til, at Morten gerne vil samle. Jeg synes ikke, at han har været ærlig. Han har snydt mig med, hvem der kom i hovedbestyrelsen, og hvem der ville få magt i partiet,« lød det meget direkte fra Liselott Blixt, der er den mest profilerede af de DF-afhopperne.

Hun tager Lise Bech, Bent Bøgsted og Karina Adsbøl med sig som løsgængere.

Intent i DF har det været et spørgsmål om tid, før bomben sprang, og utilfredse DFere pakkede deres ting og skred. Faktisk har debatten om at forlade partiet blandt en gruppe DFere, der foragter Messerschmidt, stået på siden slutningen af december.

På hemmelige møder har de talt om, hvad der skulle ske, hvis Messerschmidt blev formand. Skulle de smutte med det samme? Skulle de vente lidt? Skulle de måske stifte deres eget parti?

At de nu smækker med døren skyldes blandt andet, at Messerschmidt under overfladen har lavet en stor udrensning internt i partiet for at gøre plads til sine egne støtter. Partisekretæren og sekretariatschefen er røget ud, og i hovedbestyrelsen er Messerschmidt-soldater som René Danielson og Anders Vistisen kørt ind.

De gamle Thulesen Dahl-støtter er skubbet væk fra magten, og det har sat hovederne i brænd hos de fire DF-afhoppere.

Dansk Folkepartis Liselott Blixt under møde i salen om blandt andet forslag til epidemiloven og forslag til udbetaling af de resterende feriepenge. Begivenhederne foregår i Folketingssalen på Christiansborg i København tirsdag den 23. februar 2021. Folketingsmedlemmerne Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Lise Bech forlader DF ifølge flere medier. Det sker i protest mod Morten Messerschmidt. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Flugten er et nyreslag til Messerschmidt, der tiltrådte som formand med missionen om at samle partiet. Den mission er endegyldigt fejlet, og frygten er, at endnu flere som Marie Krarup og Kristian Thulesen Dahl vælger at gå samme vej.

Med partiflugten er ikke nogen knockout til Messerschmidt. De fire udbrydere havde næppe nogen fremtid i partiet efter et snarligt valg.

Liselott Blixt, der ellers er en profil i partiet, stod til at ryge ud af Folketinget i Københavns Omegn, hvor Messerschmidt også stiller op.

Bent Bøgsted har allerede annonceret, at han ikke genopstiller. Lise Bech bliver heller ikke spået de store chancer i Nordjylland, hvor Messerschmidt-lejren pønser på at opstille et par stærke kandidater, der kunne snuppe Lise Bechs mandat.

Karina Adsbøl ville også kunne ryge ud i Sydjyllands Storkreds, hvor Peter Kofod sandsynligvis vil forsøge at tilkæmpe sig en plads i Folketinget ved næste valg.

For Messerschmidt er problemet nu, at uroen fortsætter for fuld kraft. De fire afhoppere smækker så hårdt med døren, at det kan høres helt oppe på Dyrehavsbakken.

De går i struben på Messerschmidts person og ledelsesstil og kritiserer ham for at være slesk og uægte. Den slags er gift for Morten Messerschmidt, der kæmper for at opbygge en personlig troværdighed oven på Meld- og Feld-sagen.

Hans store styrke er, at han har størstedelen af baglandet på sin side. De tror på ham. Så sent som i forrige uge sendte 34 baglandsfolk sågar et brev til folketingsgruppen, hvor de opfordrede til at stoppe den interne krig mod Messerschmidt.

Men tipper baglandets støtte, bliver det nuværende stormvejr i DF kun et forvarsel for den orkan, der rammer Messerschmidt.