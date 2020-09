Danskere med benzin- og dieselbiler i garagen skal ikke frygte for en stor regning i kampen for at få flere elbiler på vejene.

Det er i hvert fald udspillet fra regeringen, der nu tager hul på forhandlingerne om et nyt afgiftssystem for vejtransporten. Hvis det står til regeringen, bliver det kun 60 kroner dyrere om året at køre i en benzinbil og 300 kroner dyrere at køre i en dieselbil, oplyser skatteminister Morten Bødskov til B.T.

Det skyldes primært, at der kommer øget krav til iblanding af biobrændsel i de benzin- og dieseltanke, hvilket vil få prisen på fossile brændstoffer til at stige en smule.

»Den grønne omstillinge skal ske, så almindelige familier stadig kan få hverdagen til at hænge sammen. Vi skal være ambitiøse på den grønne omstilling, uden at familiernes økonomi eller fremtidens velfærd bliver taget som gidsel,« siger skatteminister Morten Bødskov til B.T.

Samtidig bliver det også kun marginalt dyere at købe en ny benzin- eller dieselbil. Afgiften på en normal ny bil vil stige med 1-2 procent, mens en stor bil bliver ca. 4 procent dyrere.

»Det skal ikke være sådan, at familier ikke har råd til at have en eller to biler til at fragte børnene til og fra fodbold. Den offentlige transport kan ikke opfylde børnefamiliernes behov i mange egne af Danmark,« siger Morten Bødskov.

For to uger siden fremlagde Kommissionen for grøn omstilling af personbiler flere afgiftsmodeller, hvor det i yderste tilfælde ville koste 5.900 kr. mere om året at køre rundt i en benzin- eller dieselbil.

Men regeringen vil altså frede danskerne med konventionelle biler fra store afgiftssmæk. Det betyder dog, at målet 'blot' bliver 500.000 elbiler i 2030 - væsentlig mindre end både kommissionen og Klimarådet har anbefalet.

Kommissionen foreslog også at hæve afgiften med en krone på en liter benzin eller diesel fra 2025.

Men også den del har regeringen valgt ikke at gå videre med.

Det bliver til gengæld den tunge transport i form af lastbilerne, som skal betale regningen for målet om en grønnere transport.

Her vil regeringen nemlig indføre kilometerbaserede vejafgifter, hvor de lastbiler, som udleder mest CO2, straffes hårdest.

Modsat bliver det forholdsmæssigt billigere at købe en elbil i det nye afgiftssystem. Ifølge B.T.s oplysninger bliver afgiftsrabatten hævet på de små elbiler, mens de dyre elbiler får en mindre rabat.

De danske bilejere skal dog ikke ånde lettet op for tidligt.

Regeringens støttepartier er nemlig slet ikke på samme linje. Både De Radikale, Enhedslisten og SF har torsdag raset over regeringens udspil. De vil have langt flere elbiler på vejene i 2030, hvilket vil betyde større afgifter på benzin- og dieselbiler.