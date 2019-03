For tredje aften i træk samles det britiske Underhus for at stemme om brexit. I aften skal parlamentsmedlemmerne primært tage stilling til, om brexit skal udskydes, så Storbritannien ikke forlader EU 29. marts, der ellers var skæringsdatoen. B.T. følger afstemningen tæt og er til stede i London, så følg med live i bloggen nedenfor eller via det dirkte tv-signal øverst i artiklen.