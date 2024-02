Det står skidt til i Ørsted.

Ørsted tabte nemlig 20,2 milliarder kroner i 2023-regnskabsåret og derfor stopper den nuværende formand, Thomas Thune Andersen, ved den kommende generalforsamling i næste måned.

Og samtidig nedlægger man 600-800 stillinger globalt.

Det fremgår i en pressemeddelelse fra den danske energikæmpe.

Det er ikke alle stillingsnedlæggelser, der resulterer i afskedigelser, men der vil ske afskedigelser i løbet af 2024, og i dag offentliggør Ørsted, at man afskediger cirka 250 medarbejdere globalt inden for de kommende måneder.

»For at forbedre vores konkurrenceevne samt sikre værdiskabelse og vores evne til at tiltrække kapital til udbygningen af vedvarende energi vil vi gøre Ørsted til et mere effektivt og strømlinet selskab,« siger Mads Nipper, der er koncernchef og administrerende direktør i Ørsted.

»Dette omfatter blandt andet en nedlæggelse af stillinger. Vi vil gøre vores yderste for at gennemføre dette på en fair og respektfuld måde.«

Ørsted har desuden fremlagt en ny forretningsplan og efter den har bestyrelsesleder Thomas Thune Andersen i dag meddelt bestyrelsen, at han har besluttet at træde tilbage som bestyrelsesleder på den kommende ordinære generalforsamling.

»Jeg har haft den fornøjelse og det privilegium at være bestyrelsesleder for Ørsted de seneste ti år, hvor virksomheden DONG Energy skiftede navn til Ørsted og omstillede sig til at være et af verdens førende vedvarende energiselskaber.«

»Vi har nu en ny plan, der vil mere end fordoble Ørsteds kapacitet inden udgangen af dette årti og indfri vores fortsatte ambition om at være verdens førende grønne energiselskab. Nu da planen er på plads, og vi går en ny tid i møde, er det et passende tidspunkt for mig at træde tilbage og overlade opgaven med at gennemføre planen til en ny bestyrelsesleder.«

I efteråret meddelte Ørsted, at selskabet ville trække sig fra projekterne Ocean Wind 1 og 2 i USA. Det betød milliardnedskrivninger.