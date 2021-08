Drama, drama og endnu mere drama.

Det er det ord, der beskriver tirsdagens begivenheder ved OL. I hvert fald set med danske øjne.

For en dansk bronzemedalje og en dansk finaleplads kom nemlig i hus efter gigantisk dramatik, hvor forvirringen var total.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over tirsdagen i Tokyo herunder:



Emma Aastrand Jørgensen

Den danske kajakroer må have gennemgået de længste sekunder i sit liv, og tiden må have føltes som dage. Men da hendes navn endelig poppede op på skærmen, havde hun vundet søvl i 200 meter enerkajak. Troede hun. For der gik ikke længe, før den var korrigeret efter målfoto, og danskeren måtte i stedet tage til takke med en tredjeplads og bronze. Men det er stadig dagens eneste danske medalje, og det skal belønnes.

Karsten Warholm. Husk det navn, for det var en norsk verdensstjerne, der igen tog hele atletikverden med storm, da han slog sin egen verdensrekord i 400 meter hæk og nappede guldet. En kæmpe præstation, hvor nordmanden blot skulle bruge 45,94 sekunder på at tilbagelægge den prestigefyldte distance, og det er første gang nogensinde, at nogen løber under 46 sekunder på distancen.

Det tyske landshold i herrehåndbold skuffede fælt, da håndboldstormagten rendte ind i en nederlag til Egypten i kvartfinalen. Efter et stærkt gruppespil, hvor tyskerne sluttede som treer, havde vores naboer fra syd sat forventningerne højt. Men en skidt indsats mod en flok velspillende egyptere betød, at sidstnævnte kunne synge Alles ist vorbei i omklædningsrummet.

Rød-hvidt drama

Hvis de danske cykelfans stadig ikke har fået pulsen ned, så forstår man det godt. For Danmarks helt store bud på en ny guldmedalje, banelandsholdet i 4000 meter, var i dag i aktion i velodromen i Tokyo. Og det blev en semifinale udover de sædvanlige, for efter at have sat Storbritannien fuldstændig til vægs, endte et styrt, hvor Frederik Rodenberg kørte ind i en britisk rytter, med at stjæle alle overskrifter. Imens begge hold ventede i over en time på en afgørelse, kunne de danske drenge ånde lettet op og se en finaleplads falde ned i den rød-hvide cykelkurv. Et sindssygt drama – intet mindre.

Den største stjerne var tilbage

Simone Biles har været legenes helt store samtaleemne, efter den amerikanske superstjerne valgte at trække sig fra flere gymnastikkonkurrencer på grund af mentale problemer. Men tirsdag var hun tilbage, og hvilket comeback! For den 24-årige superstjerne vandt nemlig bronze på balancebommen, hvor den blot 16-årige kineser Guan Chenchen overraskende tog guld.

Dansk magtdemonstration

Jeg aner ikke, hvad Nikolaj Jacobsens mandskab havde fået at spise inden dagens kamp mod Norge, men det var i hvert fald en anden menu end den, som de danske stjerner fik inden gruppekampen mod Sverige. For hold nu op, hvor var det et forvandlet dansk landshold, der fuldstændig pillede pynten af Norge. I overbevisende stil bragede Danmark ind i semifinalen, hvor Spanien venter.