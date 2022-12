Lyt til artiklen

Kæmper du med at have for få penge på kontoen til at give dine børn den juleaften, de fortjener?

Så har Mira Berdien Bush, der er HR-manager i et stort dansk selskab, og hendes familie bestående af mand og to piger på 12 og otte år, et rigtig godt tilbud.

De tilbyder, at du sammen med dine børn kan komme hjem i deres villa 15 minutters kørsel med S-tog lige nord for København.

Og det kommer ikke til at koste dig eller din familie så meget som en krone.

Her ses Mira Berdien Bush sammen med sin mand Terrence, og deres to piger Elizabeth på 12 år og Victoria på otte år. De vil gerne invitere et økonomisk ramt par eller enlig med børn til juleaften. Foto: Privat

Hendes mand Terrence er fra USA, og har en lederstilling som Head of Internal Audit i et internationalt selskab, men det gør ikke, at der holdes en særlig amerikansk jul.

»Vi fejrer jul på normal dansk vis, og vi har plads til flere. Vi har både hjerterum og plads,« siger hun.

Årsagen til det gode tilbud juleaften er, at rekordmange søger om julehjælp i år.

Det betyder, at hjælpeorganisationer som Mødrehjælpen og Røde Kors kæmper med at få penge nok til de mange ansøgere.

Eksempelvis har B.T. fortalt om Rikke Skafte, der er mor til to, og må samle mad i skraldespande.

»Jeg synes, at julehjælp er en af de ting, der ikke er bred nok. Den rækker simpelthen ikke ud til nok mennesker. Selvfølgelig kan man donere julehjælp, og det har vi også gjort. Men det er ikke nok,« siger Mira Berdien Bush og tilføjer:

»Derfor vil vi selvfølgelig gerne tilbyde en familie, der måske har det lidt svært for tiden at fejre jule sammen med os.«

For at holde jul hjemme hos Mira Berdien Bush og familien helt gratis, så skal man sende en mail til hende på mira.berdien@gmail.com.

»Jeg vil helst have man skriver til mig, inden klokken 12 på fredag. Så kan vi nå at gøre os klar til juleaften og få købt gaver,« siger hun og oplyser, at man først får den præcise adresse på mail senere fredag, når aftalen er i hus.

Har I sat en grænse for, hvornår man er fattig nok til at holde en gratis juleaften hos jer?

»Nej, det har vi ikke. Vi synes, at det er en vurderingssag, man selv kan lave. Hvis man ikke har overskud eller ikke synes, man kan give sine børn den jul, man synes, de fortjener, så er man mere end velkommen.«

