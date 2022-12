Lyt til artiklen

Mødrehjælpen har netop lukket den årlige ansøgning til julehjælp.

Samlet har mere end 21.000 forældre søgt om Mødrehjælpens julehjælp. Det er over 40 procent flere end sidste år.

Det er særligt de stigende priser, der har slået bunden ud af økonomien hos de i forvejen trængte børnefamilier. Af ansøgningerne fremgår det, at mere end hver tredje af forældrene har angivet ”stigende priser” som den primære årsag til, at de søger julehjælpen.

»De mange ansøgere til vores julehjælp fortæller en rigtig trist historie om, at alt for mange børnefamilier er presset til det yderste. De stigende priser har forværret økonomien hos mange af vores ansøgere,« siger direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, og tilføjer:

»Når man ikke ved, hvordan man skal få mad på bordet sidst på måneden eller betale sine regninger, er det jo klart, at der heller ikke er luft i budgettet til en juleaften.«

B.T. har fortalt om enlige mødre som Rikke Skafte og Liselotte Valentin Sandbæk, der kæmper med at få råd til at holde jul.

Sidste år rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at uddele julehjælp til lidt mere end 13.000 børn. Igen i år håber Mødrehjælpen på at kunne give så mange børn som muligt en juleaften.

»Med de tusindvis af ansøgninger, som vi har modtaget i år, har vi selvfølgelig brug for al den hjælp, vi kan få fra danskerne, så vi kan komme i mål med at give flest mulige børn en juleaften. Selvom julehjælpen ikke kan fjerne familiernes afsavn og bekymringer når julelysene slukkes, er vores håb alligevel, at hjælpen kan være med til at give familierne lidt ro hen over julen,« siger Ninna Thomsen.