Julemåneden med gaveindkøb nærmer sig i en tid, hvor flere og flere danskere er hårdt pressede på pengepungen.

Og Røde Kors har aldrig før oplevet, at så mange har søgt om julehjælp.

»Vi oplever større pres på vores julehjælp, end vi nogensinde har oplevet før. Nogle steder, at der er dobbelt så mange, som søger hjælp i år som sidste år, hvor vi delte ud til 15.000,« siger Anders Ladekarl, der er generalsekretær for Dansk Røde Kors.

Han fortæller, hvordan den humanitære organisation er under et kæmpe stort pres.

»Den forklaring, vi får fra langt, langt de fleste, er, at det er de stigende priser og først og fremmest energiudgifterne, der er grund til, at de søger om julehjælp. Folk er chokerede over deres elregning og deres varmeregning. De har problemer med at få tingene til at hænge sammen,« siger Anders Ladekarl.

Dermed oplever Røde Kors lige nu samme pres for julehjælp som andre humanitære organisationer.

I sidste uge kom det frem, at Blå Kors Danmark på landsplan har modtaget 12.086 ansøgninger fra økonomisk trængte familier.

Det er 39 procent flere end sidste år.

Og organisationen Mødrehjælpen har fået 13.000 ansøgninger, i alt 71 procent flere ansøgninger sammenlignet med samme tid sidste år, viser deres seneste opgørelse fra midt i november.

Anders Ladekarl vurderer, at Røde Kors og andre humanitære organisationer ikke kan gøre mere, end de gør nu.

»Vi kan sætte et lille plaster på såret, så de, der er presset, kan holde en god juleaften med gaver til deres børn. Men at løse de langsigtede økonomiske problemer af energiprisstigninger, det er ikke noget, humanitære organisationer kan. Det er noget, vi i fællesskab skal løse,« siger han.

Generalsekretæren har det skidt med, at situationen er sådan i et land som Danmark.

»Det har jeg det skidt med som dansker. Jeg har det ikke skidt med det på vegne af Røde Kors, for det har vi aldrig kunnet løse i et samfund som det danske. Det er heldigvis noget, vi skal være fælles om, og først og fremmest er det et politisk problem,« siger han.

Er det her et opråb til politikerne, nu da der er ved at blive dannet en ny regering efter valget?

»At så mange søger julehjælp, er da et nødskrig til politikerne om at kigge på, at nogen er ved at falde ud af sikkerhedsnettet i Danmark, og det kan man ikke overlade til humanitære organisationer at finde løsninger på. Det kan vi simpelthen ikke. Så forhåbentlig er det et ansvar, politikerne har med i forhandlingerne om en ny regering,« siger han.

B.T. har vist udtalelserne fra Anders Ladekarl for den fungerende socialminister, Astrid Krag (S).

Hun vil ikke kommentere på hans konkrete udtalelser.

I stedet henviser Socialdemokratiets pressevagt til en udtalelse Astrid Krag kom med i en pressemeddelelse fra sit ministerie for to måneder siden, da der var politisk flertal for en aftale om ekstra julehjælp.

»Julen kan være svær for økonomisk klemte familier. Med de stigende priser i år kan det synes helt uoverskueligt også at skulle have råd til juleand og gaver,« sagde Astrid Krag blandt andet i pressemeddelelsen.