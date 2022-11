Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En helt almindelig tur ud for at handle er den seneste tid blevet en noget dyrere fornøjelse, end det var for nogle år siden.

Desværre er der ikke noget, der tyder på, at priserne er ved at falde igen.

Det fortæller en række butikskæder til TV 2.

Tværtimod lyder det, at der kan være yderligere prisstigninger på vej det næste stykke tid.

»Vi har desværre ikke set toppen af prisstigningerne endnu. Lige nu ser vi som noget nyt markante stigninger på sukker. Prisen på mel stiger også fortsat. Det er to vigtige råvarer, som har betydelig indvirkning på indkøbspriserne på en række varegrupper og dermed også den pris, som kunderne vil møde,« siger Louise Wendelbo, som er kommunikationschef i Aldi, til TV 2.

Også Lidl, Coop, Salling Group og Dagrofa forventer prisstigninger de kommende tre måneder, lyder det.

Til TV 2 forklarer cheføkonom i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer Martin Kristian Brauer, at det blandt andet er producenternes omkostninger til råvarer og energi, der påvirker priserne.

Som følge af de voldsomme prisstigninger er der dukket en masse forskellige spareråd frem. Det er dog ikke alle, der er lige gode.

B.T. bad tidligere på måneden to førende eksperter udpege de dårligste sparetip, de er stødt på den seneste tid. Det kan du læse mere om i artiklen HER.