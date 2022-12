Lyt til artiklen

Liselotte Valentin Hansen tager brillerne af og tørrer sine øjne for tårer med et stykke køkkenrulle.

»Det hele er jo steget sådan i pris. Jeg ligger i min seng om natten og kan tit ikke sove, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal få råd til det hele,« siger hun og tilføjer:

»Jeg føler mig magtesløs.«

B.T. har besøgt 35-årige Liselotte Valentin Hansen i hendes lejelejlighed på Halsskovvej i Korsør.

Liselotte Valentin Hansen græder, når hun taler om de ting, hun ikke har råd til at give sine tre børn denne jul. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Byrd Vis mere Liselotte Valentin Hansen græder, når hun taler om de ting, hun ikke har råd til at give sine tre børn denne jul. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Byrd

Hun er sygemeldt social- og sundhedsassistent og bor alene med sine tre drenge Milas, Tino og Jamie.

De to ældste af drengene deler et værelse, hvor de sover i køjeseng, mens den mindste sover i sin mors seng.

»Jeg forsøger at gøre det så godt, jeg kan,« siger hun og kigger på billederne af sine tre små børn, der står i vindueskarmen.

Liselotte Valentin Hansen er en af de rekordmange danskere, der i år har søgt om at få julehjælp.

Her er Jamie på fire år, Tino på fem år og Milos på seks år på tur i skoven med deres mor Liselotte Valtentin Hansen. Foto: Privat Vis mere Her er Jamie på fire år, Tino på fem år og Milos på seks år på tur i skoven med deres mor Liselotte Valtentin Hansen. Foto: Privat

Både Mødrehjælpen og Røde Kors har mærket en eksplosion i ansøgere til julehjælp i år, og det er de stigende priser på el, varme og madvarer, der nævnes som årsagen.

»Det er klart, at med så mange ansøgninger er jeg bekymret for, om vi kommer i mål,« lød det onsdag fra Ninna Thomsen, der er direktør i Mødregruppen.

Generalsekretæren i Røde Kors, Anders Ladekarl, kom i mandags med et »nødskrig«.

»Folk er chokerede over deres elregning og deres varmeregning. De har problemer med at få tingene til at hænge sammen,« sagde han.

Liselotte Valentin Hansen ved da også godt, at hun ikke er alene om at mærke konsekvenserne af de stigende priser.

»Det er vigtigt, at det ikke er tabubelagt, at man har det hårdt. For der er mange mennesker, der har det hårdt økonomisk lige nu,« siger hun.

Tidligere i år måtte hun melde sig syg fra sit arbejde på Plejecentret Møllebakken på grund af en diskusprolaps i ryggen og efterfølgende en depression.

Hun har siden været på sygedagpenge og er nu i gang med et såkaldt jobafklaringsforløb, så det kan vurderes, om hun skal starte op igen eller ej.

Og det betyder, at hun ikke længere får den normale løn, samtidig med udgifterne er steget og steget.

»Jeg gør alt, hvad jeg kan for at spare på varmen og strømmen. Jeg skruer helt ned for varmen, når jeg er alene, og så bruger jeg især stearinlys om aftenen,« siger hun.

I forhold til julegaver har hun taget den beslutning maksimalt at give gaver for 100 kroner til hvert barn.

»Det er gavebudgettet, jeg har været nødt til at lægge,« siger hun og fortsætter:

Her er Liselotte Valentin Hansen, der er mor til tre små drenge. B.T.s reporter har besøgt hende i hendes lejlighed i Korsør. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd. Vis mere Her er Liselotte Valentin Hansen, der er mor til tre små drenge. B.T.s reporter har besøgt hende i hendes lejlighed i Korsør. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd.

»Min ældste søn kunne godt se det fornuftige i det. Det er mere de to mindste, der har svært ved at forstå det. De ønsker sig noget, der er dyrere, end jeg kan give dem.«

Lige præcis snakken om børnenes julegaver får igen tårerne frem i hendes øjne.

»Det er ikke det nemmeste, når de siger 'arg, mor, må jeg ikke få den her skyder, den kan så mange ting', og så ser jeg, den koster 400 til 500 kroner, og det har jeg ikke råd til. Men det har jeg jo ikke lyst til at sige til dem,« siger hun og tørrer det ene øje.

Det er ikke sådan, du kunne spare på tv-pakken, internet eller sådan noget, og så give en lidt dyrere gave til børnene end noget til 100 kroner?

»Jeg sparer alt det, jeg kan. Faktisk har jeg droppet at have en tv-pakke, og jeg har kun internet gennem min telefon. Så det er den måde, jeg følger med i nyhederne,« siger hun.

Det er heldigvis lykkedes for hende af få doneret noget brugt legetøj, hun bruger som adventsgaver til børnene.

»Jeg har været inde i genbrugsbutikker og på nettet, hvor der heldigvis var en ældre dame med bamser og brugt legetøj, jeg kan bruge som adventsgave. Det er jeg så glad for,« siger Liselotte Valentin Hansen.

Hun har i øvrigt astma, men hun har valgt at droppe sin medicin.

»Det er skamfuldt, men jeg har besluttet at droppe min astmamedicin, så vi sparer pengene,« siger hun.