For Heidi Pedersen, der er enlig mor til tre, bliver juleaften markant anderledes, end den plejer.

»Det er helt vanvittigt og frygteligt. Priserne på madvarer er vokset så voldsomt, at der er mange ting, jeg er holdt op med at købe nu. Jeg må tage rundt og lede efter tilbud på mælk og smør. Det er en jagt,« siger den 48-årige social- og sundhedsassistent.

Hun er langtfra alene om at stå i en svær situation i denne jul.

Organisationen Mødrehjælpen har per 29. november fået 19.000 ansøgninger om julehjælp, og det er dobbelt så mange, som de havde fået på samme tid sidste år.

Her er Heidi Pedersen på 48 år. Hun bor på Østerbro i København med sine tre børn. I år vil hun på grund af sin pressede økonomi droppe julegaver. I stedet skal der gives spillegaver. Foto: Privat Vis mere Her er Heidi Pedersen på 48 år. Hun bor på Østerbro i København med sine tre børn. I år vil hun på grund af sin pressede økonomi droppe julegaver. I stedet skal der gives spillegaver. Foto: Privat

Sidste år fik Mødrehjælpen i alt 15.452 ansøgninger om julehjælp, så inden 1. december, der må betegnes som julemåneden, er det antal for længst oversteget.

»Det er ret voldsomt så mange, der har søgt julehjælp, og vi ved fra nogen af de andre ngo'ere, at de også har fået mange ansøgninger om julehjælp,« siger Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen.

Og det er rigtig nok, at landets andre organisationer oplever rekordmange ansøgninger.

I denne uge fortalte Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors, at han aldrig før har så mange ansøgninger om julehjælp.

Ninna Thomsen, har I nok penge hos Mødrehjælpen til at kunne give alle ansøgerne julehjælp?

»Vi skal have vurderet, hvor mange, der er berettigede til julehjælp, men vi er ikke i mål med vores indsamlinger,« siger hun og tilføjer:

»Vi har søgt om hjælp fra fonde og virksomheder til at kunne betale julehjælp til alle de berettigede. Men det er klart, at med så mange ansøgninger, er jeg bekymret for, om vi kommer i mål.«

Heidi Pedersen er en af de 19.000 ansøgere om julehjælp hos Mødrehjælpen.

Er du nødt til at spare på julegaverne i år?

»Det er med at krydse fingre og håbe på at få noget. Men folk må jo går fra hus og hjem i øjeblikket, så jeg forstår godt, alle ikke kan få del af hjælpen,« siger hun.

Fordi det er svært for hende at få råd til dagligvarer, har hun sagt til børnene, der nu er blevet teenagere, at der ikke bliver givet gaver på den traditionelle måder.

»I stedet for det store julegaveræs, så laver jeg og mine tre børn spillegaver. Det vil sige, at vi pakker nogen små ting ind og spiller om gaverne juleaften. Så kan alle være med, da det er lige meget, om man har købt gaver for 20 eller 30 kroner« siger Heidi Pedersen.

Fristen for at ansøge om Mødrehjælpens julehjælp er den 9. december, så det er stadig usikkert, hvor stort det samlede antal ansøgere bliver.