Rigtig mange håber sikkert på en hvid jul i år, men for en del trængte familier er det næppe kulde og snevejr, de går og håber på.

Tværtimod.

I en ny undersøgelse foretaget af Røde Kors svarer hele 66 procent af de adspurgte, at de det seneste halve år har måttet undlade at købe deres børn det nødvendige tøj eller fodtøj.

»Vi kan se, at tallet er højere, end det plejer at være, og det med, at det er nødvendigt tøj, forældrene ikke har kunnet købe til børnene, det er jo også noget, der gør forskellen. Det er selvfølgelig noget, vi bekymrer os om,« siger Ziga Friberg, chef for Røde Kors' familieaktiviteter.

Fakta: De trængte familier I ny undersøgelse har Røde Kors stillet 1.035 forældre fra trængte familier en række spørgsmål. I alt 623 har svaret.

Det er familier, Røde Kors har kontakt til via aktiviteter, netværk og økonomisk støtte.

Den trængte Forældregruppen er ofte uden for arbejdsmarkedet, i lavtlønnede job eller enlige forsørgere.

Og det er ikke kun det nødvendige tøj eller fodtøj, forældrene undlader at købe til børnene.

24 procent svarer, at de har undladt at give deres børn de nødvendige måltider, og 16 procent af forældrene svarer, at de har undladt at købe lægeordineret medicin til deres børn, fordi de ikke har haft råd.

Det er tal, der igen viser, at flere af de trængte familier går en stram jul i møde på grund af de stigende priser på især fødevarer, varme og el.

Så meget er madpriserne steget Priserne på en række fødevarer er steget fra oktober 2021 til oktober 2022: Spiselige olier 102 %

Smør 34,7 %

Pastaprodukter 27,4 %

Okse- og kalvekød 24,8 %

Mel og gryn 17,1 %

Mælk 27,9 %

Kaffe 23,3 %

Æg 19,2 %

Fersk fisk 18,5 %

Ost 27,4 % Kilde: Danmarsk Statistik

I undersøgelsen svarer mellem 75 og 82 procent nemlig, at årsagen til, at de har undladt det nødvendige tøj, måltider og medicin til børnene, er prisstigninger på dagligvarer, el og varme.

B.T. besøgte i fredags 35-årige Heidi Pedersen, der er enlig mor til tre drenge og social- og sundhedsassistent på sygedagpenge.

Hun kunne fortælle, hvordan hun måtte spare på sin egen astmamedicin for at give børnene, hvad de mangler, og hun har sat en maksimal pris på 100 kroner pr. julegave for at kunne klare julens udgifter.

Heidi Pedersen har da heller ikke råd til at købe nyt tøj til sine tre børn.

Liselotte Valentin Hansen græder. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Byrd

»Det er heldigvis sådan, at mine børn er trip trap træsko i alderen. Så det er sådan, at jeg kigger på, om den ældstes aflagte sko eller jakke kan bruges af de andre. Men hvis ikke, jeg kunne gøre sådan, måtte jeg nok sige, at børnene måtte undvære tingene,« siger hun og tilføjer:

»Det bliver mere deletøj, og det er meget sjældent, jeg kan købe nyt tøj. Den jakke, jeg har på, er nogle år gammel og med huller, jeg har måttet lappe. Jeg har simpelthen ikke råd til en ny. «

Ziga Friberg opfordrer da også forældre til at gå efter genbrugstøj i stedet for at holde igen med at give børnene det nødvendige tøj på.

»I Røde Kors har vi rigtig mange genbrugsbutikker, så man finder tøj, der ikke er fyldt med huller og skrammer. Børnene skal have tøj på, der passer til årstiden. Det må være det vigtige,« siger hun.

Både Røde Kors og Mødregruppen har oplevet, at rekordmange søger om julehjælp i år.

Mødrehjælpen havde pr. 29. november fået 19.000 ansøgninger om julehjælp.

Det er 50 procent flere, end de havde fået på samme tid sidste år.

»Det er klart, at med så mange ansøgninger er jeg bekymret for, om vi kommer i mål,« sagde Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, i sidste uge.