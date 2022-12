Lyt til artiklen

De ret så voldsomme prisstigninger på mange fødevarer rammer hver fjerde trængt familie så hårdt, at forældrene ikke kan give deres børn nødvendige måltider.

Det viser en undersøgelse fra Røde Kors, skriver Avisendanmark.

»Tidligere har forældre i vores undersøgelser skånet børnene ved at undlade at købe medicin eller tøj til sig selv. Men nu kan vi se, at det begynder at ramme børnene i sådan en grad, at det handler om nødvendige måltider og ikke eksempelvis kun manglende sociale aktiviteter eller fødselsdagsgaver,« siger Ziga Friberg, chef for Røde Kors' familieaktiviteter, til Avisendanmark.

Ifølge Zida Friberg fortæller flere forældre, at de er nødt til at give deres børn havregryn som hovedmåltid flere gange om dagen.

Så meget er madpriserne steget Priserne på en række fødevarer er steget fra oktober 2021 til oktober 2022: Spiselige olier 102 %

Smør 34,7 %

Pastaprodukter 27,4 %

Okse- og kalvekød 24,8 %

Mel og gryn 17,1 %

Mælk 27,9 %

Kaffe 23,3 %

Æg 19,2 %

Fersk fisk 18,5 %

Ost 27,4 % Kilde: Danmarsk Statistik

Og nogle har også givet udtryk for, at de har holdt børn hjemme fra skole, fordi de ikke har råd til madpakker.

Resultaterne af undersøgelsen fra Røde Kors bygger på svar fra 623 forældre fra trængte familier ud af 1.037 adspurgte.

Forældregruppen er ofte uden for arbejdsmarkedet, i lavtlønnede job eller enlige forsørgere.

Den 48-årige social- og sundhedsassist Heidi Pedersen er enlig mor til tre, og i sidste uge fortalte hun, hvordan hun er hårdt ramt af de hårde madpriser.

»Det er helt vanvittigt og frygteligt. Priserne på madvarer er vokset så voldsomt, at der er mange ting, jeg er holdt op med at købe nu. Jeg må tage rundt og lede efter tilbud på mælk og smør. Det er en jagt,« sagde hun i onsdags til B.T.

Både Røde Kors og Mødregruppen har oplevet, at rekordmange søger om julehjælp i år.

Mødrehjælpen havde pr. 29. november fået 19.000 ansøgninger om julehjælp, og det er 50 procent flere, end de havde fået på samme tid sidste år.

»Det er klart, at med så mange ansøgninger er jeg bekymret for, om vi kommer i mål,« sagde Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, i sidste uge.