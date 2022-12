Lyt til artiklen

Rikke Skafte på 38 år åbner det tilfrossede låg og kigger ned i en af skraldespandene uden for Netto i Herlev nordvest for København.

Der ligger mugne porrer, citroner, løg, tomater og broccoli.

Selv om det mandag morgen er frostvejr, lugter frugterne og grønsagerne ret voldsomt.

»Man har ikke lyst til at tage det, men når der er fyldt op med mad, så tager jeg det øverste, der ligger oven på alt det der,« siger Rikke Skafte og tilføjer:

Her ses Rikke Skafte, der er mor til to piger på 10 og 11 år, lede efter mad i skraldespande ved Netto i Herlev. Foto: Kasper Løjtved/Byrd. Vis mere Her ses Rikke Skafte, der er mor til to piger på 10 og 11 år, lede efter mad i skraldespande ved Netto i Herlev. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

»Det er forfærdeligt, man er nødt til det. Det ser jo sundhedsskadeligt ud. Det er klamt, og det lugter. Men det er desværre virkeligheden for rigtig mange mennesker.«

Rikke Skafte er enlig mor til Karoline på 10 og Laura på 11 år.

Hun har i længere tid været sygemeldt fra sit arbejde som social- og sundhedsasssistent, og hver måned har hun kun omkring 2.000 kroner, når de faste udgifter til blandt andet lejeboligen i Herlev er betalt.

Og da fødevarepriserne den seneste tid er eksploderet, er hun nødt til at skaffe så meget mad som muligt ved at samle ind i skraldespande.

Her ses, hvad der ligger i en skraldespandene ved Netto i Herlev, hvor Rikke Skafte leder efter madskrald mandag morgen sammen med B.T.s reporter. Foto: Kasper Løjtved/ Byrd. Vis mere Her ses, hvad der ligger i en skraldespandene ved Netto i Herlev, hvor Rikke Skafte leder efter madskrald mandag morgen sammen med B.T.s reporter. Foto: Kasper Løjtved/ Byrd.

»Jeg er nødt til at spare, og derfor har jeg fundet ud af, at jeg kan samle ind til mad og andre ting ved skraldespande som her ved Netto. Det er helt vildt, som alting nu koster rigtig meget,« siger Rikke Skafte.

Ved skaldespandene uden for Netto vælger hun at tage en kasse med klementiner med hjem.

Hun piller dog en klementin ud af kassen, da den er for gammel.

»Jeg går hovedsagelig efter grøntsager i skraldespandene. Klementinerne, jeg har fundet i dag, kan bruges til børnenes madpakker,« siger Rikke Skafte og fortsætter:

Her ses den kasse med klementiner, Rikke Skafte fandt mandag morgen i en skraldespand ved Netto. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Her ses den kasse med klementiner, Rikke Skafte fandt mandag morgen i en skraldespand ved Netto. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

»Det er meget nødvendigt at finde, da alting er steget i pris. Ellers kan jeg ikke få det til at løbe rundt. Så er køleskabet jo tomt.«

Hun er trist over, at børnenes opvækst lige nu må være på den her måde.

»Det er frustrerende. Det er en daglig frustration og irritation. Jeg er trist over, at pigerne skal have sådan en opvækst. De mærker det jo godt, selv om vi ikke snakker om økonomi derhjemme,« siger Rikke Skafte.

Rikke Skafte er en af de rekordmange ansøgere om julehjælp i år.

Læs her serien krisejul 28. november: B.T. kan fortælle, at Røde Kors har rekordmange ansøgere om julehjælp.

Generaldirektøren i Røde Kors, Anders Ladekarl, kommer med et 'nødskrig' til politikerne. 30. november: Mødrehjælpen har 19.000 ansøgere om julehjælp. Det er 50 procent flere end samme tid sidste år. 1. december: Nye tal viser, at forbrugernes tillid ikke har været dårligere siden 1975. 2. december: Grædende Liselotte Valentin Sandbæk er mor til tre og hårdt ramt af de stigende priser. 5. december: Undersøgelse fra Røde Kors viser, at 66 procent af de trængte forældre ikke har råd til at give deres børn det nødvendige tøj. 10. december: Familien Janssen fortæller, hvordan de er nødt til at spare penge i julen med genbrug, billigt mad og ingen voksengaver

Og netop det at skaffe mad er en af de store udfordringer, mange af ansøgerne har mærket som en stor udfordring.

»Langt de fleste af dem, vi er i kontakt med, er tvunget til at gøre ting, der får pengene til at række længere,« siger Ziga Friberg, der er chef for Røde Kors' familieaktiviteter.

Hun oplyser, at nogle nu må spise havregryn både til morgen og aften. Og så spiser de om aftenen rugbrød, fordi det ikke kræver en ovn.

Andre går efter datomærkede fødevarer eller er med i madspilsgrupper på sociale medier, hvor de kan få mad, der alligevel skal smides ud.

»Det er der isoleret set ikke noget galt i, men de skammer sig over det og er kede af det og bekymrede. Det er desværre blevet hverdagen for rigtig mange børnefamilier,« siger Ziga Friberg.

Og så er der altså forældre som Rikke Skafte, der kigger i supermarkeders skraldespande.

Hun fortæller, at pigerne godt ved, at deres mor må samle mad ind i skraldespande.

»Jeg synes, det nogen gange er lidt besværligt,« siger Karoline på 10 år, da B.T.s reporter efter turen ved skraldespandene sidder med Rikke Skafte og hendes døtre i stuen i familiens lejede rækkehus.

Her sidder Karoline på ti år med sin mor, Rikke Skafte. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Her sidder Karoline på ti år med sin mor, Rikke Skafte. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Her er julepynt og et fint juletræ bestående af plastik. Alt sammen noget, Rikke Skafte også har fundet brugt.

Karoline oplyser, at hun ikke rigtig snakker med sine venner og klassekammerater om, hvor meget hun og moren finder af gratis mad og andre ting.

»Jeg siger ikke så meget om det,« fortæller Karoline og kigger ned i den dyne, hun har om sig.

»Det fylder desværre alt for meget herhjemme i hverdagen. Du ville ønske, vi bare kunne købe ind ligesom dem,« siger Rikke Skafte og kigger på sin datter.

»Hmmm. Ja,« siger Karoline kortfattet.

Hendes mor er dog helt klar i sin udmelding om, hvad hun mener om situationen lige nu.

»Jeg synes, at det er træls at skulle bruge tid på at rende rundt inde i en container i stedet for eksempelvis at sidde hjemme og hygge med mine børn,« siger Rikke Skafte og tilføjer:

»Det er frustrerende, og det er hårdt. Hvis noget kan dræne én, er det da ens økonomi.«