Den 31. oktober havde elefanterne Jahn og Chok deres sidste ridetur med turister på ryggen.

Fremover vil de ikke længere blive slået og lænket med metalkæder. I stedet kan de to tykhuder leve et mere naturligt liv sammen med de andre elefanter i elefantlejren Following Giants i Thailand. Lejrens arbejdsmetoder er blevet ændret efter et samarbejde med dyrebeskyttelsesorganisationen World Animal Protection, som blandt andet arbejder for en mere bæredygtig turisme uden dyremishandling.

Mange danske turister i Thailand har nok prøvet at ride på elefanter, og umiddelbart ser alt hyggeligt og rart ud. Elefanten virker rolig og ser ud til at have det helt fint. Men hvis elefanten kunne tale, kunne den fortælle en grum forhistorie.

»Uanset om turistelefanterne er født i fangenskab eller indfanget i naturen, har de alle gennemgået en hård behandling, hvor elefantungen ofte bliver spærret inde, tæsket og pint med en jernkrog, indtil den bryder sammen og makker ret. Det vil sige, at elefantridning altid er forbundet med en hård behandling af dyrene, selvom man ikke nødvendigvis lægger mærke til det som turist,« fortæller Gitte Buchhave, der er leder af World Animal Protection Denmark.

Tal fra 2015 viser, at 73 procent af danskerne nu siger nej tak til elefantridning som del af ferien. En stor international mærkningsordning for bæredygtig turisme, Travelife-certificeringen, sætter også retningslinjer for elefanter i fangenskab.

»Jeg er helt sikker på, at vi er på vej den rigtige vej. Vi er der ikke endnu, men der blæser positive vinde, og jeg tror, der vil komme et forbud mod lejre, der tillader elefantridning,« vurderer Gitte Buchhave.