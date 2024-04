Den danske milliardær Lars Seier Christensen var heldig og nåede lige at lande i Abu Dhabi mandag, før det voldsomme uvejr for alvor brød løs og oversvømmede lufthavnen og mange store veje.

Nu fortæller han om situationen, som han kalder 'voldsom'. Og han befinder sig stadig midt i det.

»Jeg er glad for, at jeg nåede at lande inden uvejret, da flere af mine bekendte cirklede rundt over Dubai i flere timer, før de blev omdirigeret til andre lufthavne,« fortæller han i en sms til B.T.

Ifølge Lars Seier Christensen er situationen kaotisk, da vejene i De forenede arabiske emirater slet ikke er gearede til den slags uvejr, som man oplevede mandag og tirsdag.

Vejene står stadig under vand flere steder, fortæller Lars Seier. Foto: Lars Seier Christensen Vis mere Vejene står stadig under vand flere steder, fortæller Lars Seier. Foto: Lars Seier Christensen

Her kom der foruden et ordentligt uvejr med lyn og torden også så massive regnmængder, at kørebaner og landingsbaner hurtigt stod under vand.

Alene tirsdag faldt der ifølge CNN vand, der svarer til et helt års regn, og uvejret kaldes det kraftigste i 75 år.

Lars Seier Christensen nåede mandag frem til sit hotel, inden uvejret brød løs. Her troede han, at han skulle nyde en middag på terrassen, men det kunne ikke lade sig gøre.

»Den var lukket, fordi de forventede uvejr. Det startede så et par timer efter sidst på eftermiddagen,« siger han.

Han oplevede problemerne på nær hånd, da han onsdag ville videre til Dubai.

Der bliver stadig kæmpet med vandet i Dubai og Abu Dhabi. Foto: Lars Seier Vis mere Der bliver stadig kæmpet med vandet i Dubai og Abu Dhabi. Foto: Lars Seier

»Jeg skulle være kørt af motorvejen til Dubai i går, men den var lukket hele dagen. Så jeg kørte tidligt i morges, og det var lidt af en oplevelse. Et sted stod vandet så højt, at vi måtte køre over en mark for at komme udenom, og der var mange strandede biler på vejen,« skriver han.

Mellem Dubai Og Abu Dhabi er der en del åbne landområder, hvor man dyrker landbrug. Malkekøer, malkekameler og kyllinger er blandt de landbrug, man kan møde i De arabiske emirater, og det var altså den slags marker, som Lars Seier Christensen måtte ind over.

Han kan dog nu glæde sig over, at det lykkedes ham at komme hele vejen fra Abu Dhabi til Dubai, hvilket er en tur på omkring 150 kilometer.

»Der er meget lidt afløb her, fordi det aldrig regner,« siger rigmanden, der er på en forretningsrejse.

Lars Seier i Dubai. Foto: Privat Vis mere Lars Seier i Dubai. Foto: Privat

»De er slet, slet ikke gearet til det. I Abu Dhabi faldt der flere års regn på 12 timer,« tilføjer han.

»Det var voldsomt, men slet ikke så det burde have skabt så store udfordringer.«

Ifølge Lars Seier Christensen er det torsdag fortsat svært at komme rundt på vejene.

»Der er en stor blockchain-konference hernede, så tusindvis af tilrejsende deltagere bliver påvirket af det. Så det hele er lidt amputeret,« siger rigmanden, der dog ikke er særlig bekymret over sit ophold.

»Nej, men jeg er ærgerlig over at min mødekalender blev lidt smadret,« slutter han.

Du kan læse mere om det vilde uvejr, der vendte Dubai og Abu Dhabi på den anden ende, her.