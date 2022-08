Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Lad nu fortiden ligge.«

Sådan lyder en opfordring fra Jim Lyngvild efter premieren på DR-dokumentaren ‘Spies og morgenbolledamerne’.

Tirsdag morgen delte Jim Lyngvild en video og et opslag om Simon Spies på Facebook. I løbet af en time fik opslaget mere end 4.500 likes, men nu har han fortrudt og fjernet begge dele.

»Min intention var ikke at hylde Simon Spies, men at sige stop til krænkelsesparatheden,« siger han til B.T..

Jim Lyngvild fortryder opslag om Simon Spies. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jim Lyngvild fortryder opslag om Simon Spies. Foto: Søren Bidstrup

Han uddyber videre, hvorfor han mener, der er gået inflation i at undskylde for fortidens synder:

»Jeg er træt af, at vi skal sige undskyld, for alt muligt, der hører fortiden til. Simon Spies døde for 38 år siden. Hele tanken om at en virksomhed skal sige undskyld på vegne af en afdød mand er pseudo,« siger han.

»Så burde Dronning Margrethe jo også afsættes, fordi hendes forfædre har bygget dette land på blod, sved og slaveri. Kongehuset er den ypperste repræsentant for magtmisbrug, men det betyder ikke, at Dronning Margrethe ikke er en dygtig og kompetent regent,« siger han.

Simon Spies polterabend i Ålborg, Maj 1983. Foto: Palle Hedemann Vis mere Simon Spies polterabend i Ålborg, Maj 1983. Foto: Palle Hedemann

Han understreger dog, at han ikke bifalder Simon Spies' handlinger.

»Personligt synes jeg, det er top klamt, at en gammel mand har sex med en på 15 år - det er bare ikke ulovligt. Det er nemt i dag at sige, at det var forfærdeligt, men der var nogen dengang, der fik pelse og penge, og syntes, at det var fint - og så kan det godt være, at de i dag husker det anderledes.«

Er der nogen, der skal undskylde overfor de tidligere morgenbolledamer, er det Ifølge Jim Lyngvild ikke Spies-ledelsen, men ‘os alle sammen’.

I modsætning til ydmygelserne på Herlufsholm eller misbruget af Godhavnsdrengene, som foregik i det skjulte, var Simon Spies mere end åben om morgenbolledamerne, som han gladeligt lod sig fotografere sammen med i ugebladene. Det er en afgørende forskel, mener Jim Lyngvild.

»Havde Simon Spies aldrig fortalt om det, skulle alle pigerne have en undskyldning. Men forældre vidste, at det foregik og fik fjernsyn og køleskabe mod at sende deres unge piger op til Spies.«

Filmen Spies og morgenbolledamerne går tæt på Simon Spies' udnyttelse af helt unge piger. (Arkivfoto). Juncker-Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Filmen Spies og morgenbolledamerne går tæt på Simon Spies' udnyttelse af helt unge piger. (Arkivfoto). Juncker-Jensen/Ritzau Scanpix

»Vi vidste det alle sammen. Alligevel købte vi rejserne, for vi ville hellere rejse med den sjove Spies end med ham den kedelige præst fra Tjæreborg. Dengang klappede vi af det, og så kan man altså ikke komme 40 år efter og sige, at det var ondt.«

At nogle af pigerne, som det er kommet frem i dokumentaren, blev slået eller tilbudt penge for at Simon Spies måtte brække en arm på dem er ifølge Jim Lyngvild ‘sindssygt og vanvid’.

»Derfor har jeg også slettet den kommentar, hvor jeg kaldte Simon Spies for en helt – der var jeg for hurtig. Jeg forstår godt, at de her piger har det svært og er traumatiseret. Men det betyder ikke, at de kan kræve undskyldning fra Spies koncernen.«