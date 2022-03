Den russiske præsident Putin er ikke den eneste, der har et lidt rodet – og temmelig hemmeligt privatliv.

Flere af hans nærmeste rådgivere er blevet afsløret i at føre mystiske dobbeltliv med elskerinder og flere familier – angivelig på statens regning.

Mens der stadig er lidt slør over den 69-årige Vladimir Putins privatliv, hvor han menes at have haft op til to elskerinder og op til seks børn uden for ægteskabet, så trak hans udenrigsminister gennem mange år, Sergei Lavrov, sidste år overskrifterne, da det kom frem, at han gennem flere år har levet et dobbeltliv.

Den 72-årige Lavrov, der ellers er gift og har en datter med sin kone, Maria Lavrova, er blevet afsløret i gennem flere år at have haft et forhold til skuespilleren og restauratøren Svetlana Polyakova, hvis formue – til manges forundring – er oppe på svimlende 121 milliarder kroner.

Den russiske graverjournalist Maria Pevchikh er en af dem, der har arbejdet på historierne om afsløringerne af dobbeltlivet. Foto: Screendump twitter Vis mere Den russiske graverjournalist Maria Pevchikh er en af dem, der har arbejdet på historierne om afsløringerne af dobbeltlivet. Foto: Screendump twitter

Det blev afsløret i en rapport, som holdet omkring den russiske aktivist og leder af den russiske opposition, Aleksej Navalnyj, havde lavet, har blandt andet The Times og Daily Mail beskrevet.

Her kom det blandt andet frem, at Polyakova, der også bestrider en stilling i udenrigsministeriet, angivelig er så tæt på udenrigsministeren, at mange tror, at hun er hans officielle kone. Hele 60 gange har hun været med Lavrov på 'diplomatiske rejser', ligesom han har været med til at finansiere hendes luksusliv.

Den tætte forbindelse blev desuden understreget torsdag, da den britiske regering ifølge Independent besluttede at sanktionere Svetlana Polyankovas 26-årige datter, Polina Kovaleva, der er bosiddende i England, hvor hun har taget to universitetsgrader, da der ikke umiddelbart kunne redegøres for hendes og hendes mors formuer.

Flere gange har Lavrov også brugt udenrigministerflyet til at tage Polyakova med på luksusferie – blandt andet har de ferieret på en yacht tilhørende den nu sanktionerede oligark Oleg Deripaska.

Putin og Shoigu i det sydlige Sibirien sammen. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Putin og Shoigu i det sydlige Sibirien sammen. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Flere gange har Polyakova haft sine døtre samt sin mor og niece med. Polyakova, der menes at høre til blandt Putins inderkreds, menes også at have skaffet flere af sine venner og familiemedlemmer høje stillinger i udenrigsministeriet.

Og Lavrov og Putin er langtfra de eneste, der lever dobbeltliv, i den russiske regering. Den nu forsvundne forsvarsminister Shoigu har ifølge den undersøgende journalist Maria Pevchikh, der har arbejdet for Navalny, også haft to koner på samme tid.

Og den tidligere forsvarsminister Anatoly Serdyukov måtte i 2012 gå af efter en korruptionsskandale, der også involverede hans elskerinde, Yevgeniya Vasileyeva, der var tidligere leder af forsvarsministeriets bygningsafdeling.

Ifølge Ruslandsekspert og seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel er Rusland et ret konservativt land, og derfor leves dobbeltliv ikke helt så åbent som for eksempel i Frankrig, hvor det tidligere har været velkendt, når for eksempel præsidenter har haft elskerinder.

Både Putin. Lavrov og Shoigu lever ifølge de russiske antikorruptionsfolk et dobbeltliv. Foto: Screendump twitter Vis mere Både Putin. Lavrov og Shoigu lever ifølge de russiske antikorruptionsfolk et dobbeltliv. Foto: Screendump twitter

»Så på den her måde er det ikke acceptabelt i Rusland, men om det forekommer der mere end andre steder, det ved jeg ikke,« siger han og tilføjer, at han næppe mener, at de almene russere bifalder det – men at de nok heller ikke kender til det.

»De fleste russere har jo ikke adgang til de oplysninger. Der er mange af de her antikorruptionsfolk, der offentliggør noget om det, men de fleste russere er måske opmærksomme på, at Putin har en kvinde i sit liv og måske flere, men jeg er ikke sikker på, at de tænker på det til daglig. Det er ikke mit indtryk. Men det er svært at sige, for det er ikke noget, man må skrive om i Rusland, så det er ikke noget, der dukker op,« siger han.

Charlotte Flindt Pedersen, der direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab og ekspert i russiske forhold, mener, de mange sager om elskerinder udstiller den holdning, man har til kvinder i toppen af den russiske magtelite.

»Grundlæggende er der et totalt fravær af kvinder i toppen, og efter sigende skulle Putin være vildt rasende på Obama over, at alle dem, som Obama har udpeget til at deale med Rusland, var kvinder,« siger hun og tilføjer, at det nok også handler om den sovjetiske tankegang, der ikke har forandret sig siden 80erne:

»De møder måske deres koner på studiet og bliver gift. Men så er det så svært at blive skilt, at man får sig et dobbeltliv,« siger hun.

