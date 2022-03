»Jeg har altid reageret negativt på dem, der med deres snottede næser og erotiske fantasier snager i andres liv,« svarede Vladimir Putin, da han blev spurgt ind til sin skilsmisse og elskerinde.

Man kan måske godt forstå, at den russiske præsident ikke vil tale om sit privatliv. For med to formodede elskerinder og op til seks børn uden for ægteskabet er det mildest talt rodet.

Det var i 2008 under et pressemøde på den italienske ø Sardinien, hvor den russiske præsident stod ved siden af sin ven, den daværende italienske premierminister Berlusconi, at han blev spurgt ind til sit privatliv.

»Der er ikke et eneste ords sandhed i det, du siger. Ingen burde nogensinde blande sig i andres privatliv,« lød det ifølge Independent skarpt fra Putin, der tydeligt hverken havde lyst til at tale om sin dengang forestående skilsmisse eller sin nye elskerinde, som på det tidspunkt kun var 24 år og dermed 31 år yngre end præsidenten. B.T. gennemgår her kvinderne i Putins liv:

Putins første kone, Lyudmila Putina

Det var i 1983, at Putin blev gift med Lyudmila, som han mødte på et Aeroflot-fly, hvor hun var stewardesse. Hun fik efternavnet Putina, og sammen fik de døtrene Maria og Jekaterina.

I de første år af parrets ægteskab var Putin KGB-spion, blandt andet i Tyskland, og parrets liv var ikke det mest glamourøse, har Putin fortalt.

Parret blev officielt skilt i 2014, og mens Putin nu regnes for at være en af verdens rigeste mænd – måske den rigeste – lider Lyudmila bestemt heller ikke nød.

Blandt andet ejer hun angiveligt sammen med sin nye mand, den 21 år yngre forretningsmand Artur Ocheretny, en villa på til op mod 50 millioner kroner i den sydvestfranske by Biarritz.

Derudover har hun været med til at stifte en fond, der ejer en historisk bygning i Moskva, hvor millioner af dollar fra lejerne angiveligt kommer ind på en konto tilhørende en person ved samme navn som den tidligere præsidentfrue, har Reuters beskrevet.

Putins ældste datter, Maria Vorontsova

Putin har gjort meget for at skjule sine børns identitet. Begge hans døtre fra ægteskabet bærer andre efternavne end hans.

Putins ældste datter, Maria Vorontsova – eller Maria Faassen, som hun også kaldes – er læge og en af Ruslands førende eksperter i dværgvækst.

Hun er gift med den hollandske forretningsmand Jorrit Faassen, og parret boede ifølge New York Post tidligere i Holland, men måtte angiveligt forlade landet, efter et hollandsk fly blev skudt ned over Ukraine, da hollænderne rasede over parrets tilstedeværelse i landet. Parret menes nu at bo i Moskva.

Putins næstældste datter er milliardær

Katerina – eller Jekaterina – Tikhanova er Putins næstældste datter og direktør for institut for matematisk forskning i komplekse systemer på Moskvas statsuniversitet. Desuden har hun været kendt for at have danset akrobatisk rock'n'roll på internationalt niveau.

Katerina er gift med en af Putins gamle venner, Nikolai Shamalov, der har en del aktier i den russiske bank Bank Rossija.

Ifølge Reuters havde parret i 2015 en formue estimeret til 13,5 milliarder kroner. Blandt parrets værdier er en 25 millioner kroner dyr villa med havudsigt i sydvestfranske Biarritz.

Putins første elskerinde – og deres mulige datter

Mens Putin var gift med Lyudmil, havde han angiveligt gennem mange år en affære med den tidligere rengøringsassistent Svetlana Krivonogikh. Putin menes at være far til hendes datter, Elizaveta Krivonogikh, der også er kendt som Luiza Rozova, og som mange mener ligner Putin på en prik.

Rozova har haft en profil på Instagram, som nu er lukket, hvor hun har flashet sit vilde luksusliv. Ifølge Metro kunne man følge med i, hvordan hun fløj rundt i privatfly mellem Rusland, Monaco og Paris. Desuden havde hun som 18-årig sin egen tøjkollektion.

Der kom for alvor fokus på Putins affære med Krivonogikh, da de såkaldte Panama-papirer blev lækket, hvor det kom frem, at hun ejer en eksklusiv lejlighed i Monaco til knap 27 millioner kroner, som er købt via diverse stråmænd, som kan spores tilbage til Putin.

Dertil vakte det opsigt, at Krivonogikh, der er vokset op i beskedne kår, i løbet af få år omkring årtusindeskiftet gik fra at leve et liv i en kommunal ejendom med delt køkken og badeværelse til pludselig at have ejendomme i Moskva og Skt. Petersborg, en yacht og andre værdier, der ifølge The Guardian blev anslået til at en samlet værdi svarende til 674 millioner kroner.

Affæren med Putin menes at være blevet indledt, da han var Skt. Petersburgs viceborgmester. Hverken Putin eller Krivonogikh har nogensinde kommenteret affæren eller det påståede faderskab af Luiza Rozova.

Putins anden elskerinde – og mulig mor til fem børn

Putin blev sat i forbindelse med den 31 år yngre Alina Kabayeva fra omkring 2008. Her rygtedes det, at parret skulle giftes, men det er aldrig blevet bekræftet.

Ifølge flere internationale medier menes det, at Putin har mindst fire børn med Alina Kabayeva, to sønner og et sæt tvillingedøtre. Nogle mener sågar, at de har fem børn. Ingen af rygterne er officielt bekræftet.

Det forlyder, at Kabayeva i Moskva har opført sig som en præsidentfrue. Hun skulle angiveligt have en større flåde af Maybach-limousiner til sin rådighed, ligesom hun har haft følge af en hær af sikkerhedsfolk, når hun har bevæget sig på café i Moskva.

Det menes, at Kebayevas børn er født i Schweiz, så både de – og muligvis også hun – har schweiziske pas. Det menes også, at hun sammen med børnene opholder sig i en topsikret luksushytte et hemmeligt sted i Schweiz.

Spørgsmålet er dog, hvor længe de kan blive. Ifølge Daily Mirror og The Times er der de seneste dage opstået en underskriftsindsamling for at få hende ud af landet.

Nogle mener dog, at hun slet ikke befinder sig i Schweiz, men at Putin har bragt hende og børnene i sikkerhed i en underjordisk by, som han har bygget i Altaibjergene nær Mongoliet.