Vil du klædes ud som Jeffrey Dahmer til halloween, så får du ikke meget held ved at gå på eBay.

Webshopgiganten har nemlig besluttet at fjerne alle spor efter seriemorderen, efter at Netflix-serien 'Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story' har givet den afdøde kannibal øget opmærksomhed.

»Det er forbudt at sælge produkterne på vore side, og vi fjerner dem,« fortæller en talsmand til BuzzFeed News.

På eBay kan enhver sætte produkter til salg, men ifølge selskabets politik må annoncerne ikke promovere eller forherlige vold.

Og voldelig kan man i sandhed kalde Jeffrey Dahmer, der mellem 1978 og 1991 dræbte 17 mennesker, som han lavede seksuelle eksperimenter med, torturerede, spiste eller gemte, så han altid kunne være tæt på dem.

Både tv-seriens og virkelighedens Jeffrey Dahmer er kendt for sine store 80'er-briller samt den orange dragt, som er karakteristisk for amerikanske straffefanger. Og netop disse objekter er derfor i høj kurs efter Netflix-seriens kæmpesucces.

Men søger man på 'Jeffrey Dahmer' på eBay, bliver man altså nu blot præsenteret for bøger om seriemorderen.

Laver man derimod samme søgning hos konkurrenten Amazon, kan man stadig få stillet sin makabre shoppesult med resultater, der blandt andet inkluderer kostumer samt T-shirts med tekster som 'I eat guys like you for breakfast' og 'If you can't beat 'em eat 'em.'

Jeffrey Dahmers karakteristiske briller er et varmt emne på sider sin ebay og Amazon. Foto: Anonymous Vis mere Jeffrey Dahmers karakteristiske briller er et varmt emne på sider sin ebay og Amazon. Foto: Anonymous

Tidligere har moderen til et af Jeffrey Dahmers ofre, den døve og stumme Tony Hughes, fortalt, hvordan den fornyede popularitet har rippet op i hendes 31 år gamle traume.

Shirley Hughes mener, at det er problematisk, at både Netflix og eBay-forhandlere tjener penge på hendes søns morder, mens ingen af ofrenes familiemedlemmer har set en krone.

Det er dog ikke kun de nævnte virksomheder, der profiterer på den nekrofile kannibal. For nylig satte det makabre auktionshus Cult Collectibles nemlig Jeffrey Dahmers briller til salg, efter at have skaffet dem via morderens fars rengøringshjælp.

Du må dog hoste op med noget mere, end kopibrillerne koster på Amazon. De er nemlig sat til salg for 1,14 millioner kroner. På auktionshuset kan du desuden blandt andet købe hans originale bibel, urne, et sæt bestik samt et klassebillede fra 5. klasse.