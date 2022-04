De er vokset op i nogle af Londons dyreste palæer, gik på nogle af Englands fineste skoler, og holdt fødselsdagsfester for flere millioner kroner.

Men under overfladen lurede frygten for, at det hele kunne forsvinde. Nu er de russiske oligarkers børn i fare for at blive ramt af sanktioner. Men hvem er de? Og hvorfor blev London deres hjemmebane?

Nogle af de mest kendte oligark-børn fra London, er Chelsea-ejer Roman Abramovichs ældste børn. Roman Abramovich har i alt syv børn med to af sine tre ekskoner.

Og særligt hans tre ældste, sønnen, Arkadij Abramovich på 28 år, samt døtrene, Anna og Sofia Abramovich på henholdsvis 30 og 27 år, har gjort sig bemærket. Allerede i deres unge teenageår blev især de to døtre forkælet med luksuriøse fødselsdagsfester og vilde gaver.

Roman Abramovitjs anden kone, Irina, der er mor til hans fem ældste børn, herunder Sofia og Anna Abramovitj. Foto: STR Vis mere Roman Abramovitjs anden kone, Irina, der er mor til hans fem ældste børn, herunder Sofia og Anna Abramovitj. Foto: STR

Sofia Abramovich blev på et tidspunkt endda udnævnt til Englands rigeste teenager, og senest gjorde hun sig bemærket, da hun i et opslag på Instagram i begyndelsen af marts tog afstand fra Putins krig. Opslaget blev dog hurtigt slettet.

Ifølge Elisabeth Schimpfössl, der er lektor i sociologi og politik på Aston University og har skrevet en bog om russiske milliardærer, skyldes de rige russeres valg af London ikke så meget den vilde livsstil, men mere den tidligere så slappe lovgivning.

»I Paris er eliten alt for utilnærmelig. I Storbritannien er det meget mere åbent. Og modsat Tyskland er det meget nemmere at stifte et selskab,« har hun udtalt til mediet My London.

Mens Arkadij Abramovich er gået i sin fars fodspor og er blevet en industrimagnat, der har store investeringer i olie- og gasselskaber, så lever hans søstre fortsat et liv som ekstremt velhavende arvinger, der ynder at flashe deres rigdom.

De to søstre voksede op i London og gik på den eksklusive skole, Godolphin and Latymer.

Da Anna Abramovich som den første begyndte på skolen, spærrede de andre elever øjnene op ifølge Evening Standard, hvis journalist gik på skolen samtidig.

Den unge Anna blev fløjet ind til London i en helikopter og kørt i skole i store Range Rovers med skudsikre ruder. Hun blev også hurtigt kendt for at holde vilde fødselsdagsfester.

Da hun blev 16 år, holdt hendes far en fest for hende, der ifølge britiske medier kostede over 200.000 pund (1,7 millioner kroner) og inkluderede gaveposer til vennerne, der indeholdt iPods og smykker.

Sofia Abramovitj er en dygtig springrytter. Foto: VALERY HACHE Vis mere Sofia Abramovitj er en dygtig springrytter. Foto: VALERY HACHE

Anna Abramovich er siden flyttet til New York, hvor hun har taget en kandidatgrad fra Columbia University i Filosofi.

Ifølge Elisabeth Schimpfössl skyldes eliteskolerne ikke, at oligarkerne mener, at de engelske skoler er bedre end de russiske– faktisk mener de, at skolerne er bedre i Rusland.

Milliardærer, som Schimpfössl talte med, fortalte, at de egentlig slet ikke ønskede at forlade Rusland. Men de var velbevidste om, at deres russiske formuer med ét kunne blive revet væk, hvis den russiske stat kolapsede, og derfor søgte de i sikkerhed.

»Storbritannien er deres mulighed for et sikkert alternativ,« forklarer Schimpfössl og tilføjer, at det for mange var nemt at komme til England, da det tidligere såkaldte 'gyldne visa', der kunne fås frem til 2015, gjorde det muligt let at anskaffe en opholdstilladelse, hvis man havde penge nok.

Superyachten Solaris er ejet af Abramovich. Foto: YORUK ISIK Vis mere Superyachten Solaris er ejet af Abramovich. Foto: YORUK ISIK

Flere tidligere klassekammerater til nogle af oligarkbørnene fortæller anonymt til samme medie, hvordan deres kammerater allerede fra en tidlig alder var bevidste om, at deres formue en dag kunne forsvinde.

»Der er en underliggende idé om, at det hele kan være væk i morgen, og at det nok er mere sandsynligt, at det er væk i morgen, end at det er en pensionsinvestering,« fortæller en af vennerne, der mener, at det var derfor, at russerne har brugt løs af formuerne, hvilket også kunne ses i skolerne, hvor de rige unge helt ned til 13 års alderen rask væk gav deres venner dyre designertasker.

Også magasinet Tatler har tidligere beskrevet, hvordan russerne i London skilte sig ud med en ekstravagant og ødsel livsstil, der fik ben at gå på i det dyre stormagasin Harrods, og som stod i stærk kontrast til de gamle rige britiske familier, der placerer deres penge i jord og ejendomme og er så sparsommelige, at de er kendt for at genbruge husholdningsfilm i køkkenet.

Lillesøster Sofia Abramovich har bestemt heller ikke holdt sig tilbage. Selvom hendes 18 års fødselsdag 'kun' menes at have kostet 30.000 pund (267.000 kroner), har Sofia Abramovich i mange år vist sit luksusliv på de sociale medier.

Roman Abramovitj på Chelseas stadion. Foto: Reuters Staff Vis mere Roman Abramovitj på Chelseas stadion. Foto: Reuters Staff

Her kan man følge med i hendes liv som springrytter med dyre heste, ligesom hun også flittigt poster billeder fra sine mange dyre ture til Abramovichs ejendomme rundt omkring i verden, fra sin fars luksusyachter og fra vilde fester på blandt andet Maldiverne.

Familien Abramovich ejer foruden et knap en milliard kroner dyrt palæ i London også huse i Caribien, en ranch i Colorado, et hus uden for Moskva og en ø uden for Sankt Petersborg foruden en sommerbolig i Sydfrankrig og en i New York.

Dertil kommer to Boeing-fly, tre helikoptere samt de to superyachter Eclipse og Solaris.

Sofia Abramovich er dog ikke det eneste barn af en oligark, der lader til at være bange for at blive ramt af sanktioner og har ytret sin holdning til krigen. I både Storbritannien og USA er det blevet debatteret om man skal begynde at sanktionere oligarkernes børn. Og frygten fik yderligere næring, da USA tidligere på ugen sanktionerede den russiske præsident Vladirmir Putins to døtre samt udnerigsminister Sergey Lavrovs steddatter, Polina Kovaleva.

Roman Abramovitj med sin yngste søn, Aaron. Foto: Alastair Grant Vis mere Roman Abramovitj med sin yngste søn, Aaron. Foto: Alastair Grant

Kovaleva, der har arbejdet for den russiske energigiant Gazprom har en universitetsgrad fra to engelske universiteter, ligesom hun bor i en dyr millionvilla i London.

I begyndelsen af marts tog flere børn af oligarker samt af højere embedsfolk tæt på Putin - i lighed med Sofia Abramovich - offentlig afstand fra krigen på de sociale medier.

Elizaveta Peskova, der er datter af kremlins talsmand, Dmitrij Peskov, havde i en time på sin Instagram-side et opslag om med hashtagget ‘nej til krig’. Men så blev det slettet.

Også den tidligere russiske præsident Boris Jeltsins barnebarn, Maria Jumasjeva på 19 år, udtrykte sin mening om krigen, da hun delte Ukraines flag med sine mange følgere med teksten ‘Ingen krig’ og en smiley med et knust hjerte, skriver Daily Mail.