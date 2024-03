Efter flere ugers uvished, er der tirsdag aften blevet truffet en afgørelse om, hvad der skal ske med den populære musik festival 'Musik i Lejet'.

På et byrådsmøde i Gribskov Kommune besluttede et flertal i byrådet, at festivalen skal skrives ind i lokalplanen. Derved er festivalen reddet.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som 'Musik i Lejet' har fremsendt til B.T.

Hos Musik i Lejet glæder festivaldirektør og stifter af festivalen, Andreas Grauengaard, sig over nyheden:

»Det har været vildt, kun fire måneder før festivalen, at skulle stå i denne situation, hvor alt var kastet op i luften, om vi skulle afholde Musik i Lejet til sommer eller ej. Det var vi noget overraskede over,« siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Så, vi er selvfølgelig lettede og glade over, at der også politisk er et stort flertal bag vores lokale festival, som vi jo kunne se på de mange glade mennesker der var mødt op i aften for at støtte Musik i Lejet. I aften fejrer vi, og i morgen fortsætter arbejdet med at planlægge sommerens festival i Tisvildeleje. Vi glæder os.«

Balladen om festivalen opstod i februar, da en whistleblower gjorde Gribskov Kommune opmærksom på, at festivalen siden 2009 har været afholdt ulovligt, har TV2 beskrevet.

Afholdelsen af festivalen viste sig at være i strid med lokalplanen.

Sagen blev derefter taget op på et planudvalgsmøde den 20. Februar, så man kunne ændre lokalplanen. Det var dog ikke alle i udvalget, der var enige, så derfor blev sagen sendt videre til byrådsmødet, der altså foregik tirsdag aften.

Musik i Lejet, der afholdes hver sommer i den Nordsjællandske badeby Tisvildeleje, har været en populære tilbagevendende begivenhed med store navne på plakaten.

Omkring 10.000 billetter er hvert år blevet solgt til arrangementet.

Men ikke alle har gennem tiden været lige begejstrede for de festende festivalgæsters indtog i uge 29.

Der er gang i den ved Musik i Lejet . Foto: Linda Kastrup Vis mere Der er gang i den ved Musik i Lejet . Foto: Linda Kastrup

En del af områdets faste beboere har de seneste år været godt trætte af de mange sommergæster, som ifølge beboerne ikke altid opfører sig ordentligt.

Beboerne var blandt andet trætte af, at de unge cyklede rundt i beruset tilstand og larmende fra pladsen, når dagens musik var forbi, lød det fra flere i facebookgruppen 'Dialog om Musik i Lejet'.

B.T. talte ved festivalen i 2023 med Gitte Troels-Smith, der havde valgt at flygte fra området mod Jylland for at få noget fred, mens festivalen stod på:

Hun undrede sig over den dårlige dialog mellem borgerne i byen, politikerne og festivalen.

»Musik i Lejet fremstiller den stigende kritik som uvidende og uforstående for unges lyst til fest og farver, men det er helt skørt. Vi har jo selv været unge, vi har selv børn. Vi ønsker blot en saglig debat med politikerne og Musik i Lejet. Vi vil gerne blive hørt og taget alvorligt,« forklarede hun.

Flere andre borgere rejste også kritik af håndteringen af problematikken.

En enkelt beboer fortalte til Berlingske, at hun havde taget konsekvensen og solgt sit hus og flyttet til nabobyen Vejby.

Byrådsmedlem og nuværende formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse i Gribskov Kommune, Pia Foght (S), mente dog ikke, at kritikken af Musik i Lejet var kommunens problem.

»Man kan desværre ikke gøre alle tilfredse. Der vil altid være nogen, der ikke er enige. Jeg kan sige, at der er et stort flertal, der er enige i, at det er godt for kommunen, men det er da ærgerligt, der er denne her kritik,« fortalte hun i juli 2023 til B.T.