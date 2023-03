Lyt til artiklen

'Jeg arbejder deltid på Mucki Bar'

Således synger Tobias Rahim på nummeret 'Mucki Bar', som han torsdag vandt GAFFA-prisen for Årets Danske Hit for. Men da prisen skulle modtages, snød han alle i det fremmødte publikum.

For det var ikke de fiktive forpligtelser på onklens bar, der afholdt Tobias Rahim for at møde op i Musikhuset i Aarhus. Men stadig havde han sendt en lookalike til at tage imod prisen for ham, skriver mediet Aarhus Onsdag.

Ifølge mediet gik den høje efterligning med musikerens velkendte mohikaner-hår på scenen og takkede med en kort mumlen for prisen, før det gik op for de fleste, at det ikke var Tobias Rahim i egen høje person, der havde taget imod aftenens sidste statuette.

Tobias Rahims management forklarer til Aarhus Onsdag, at han ikke selv kom grundet forberedelser til sin kommende turné.

Tobias Rahim sendte en efterligning i sit sted, da GAFFA-prisen 2023 blev uddelt i Musikhuset Aarhus, torsdag den 2. marts 2023. Foto: Bo Amstrup Vis mere Tobias Rahim sendte en efterligning i sit sted, da GAFFA-prisen 2023 blev uddelt i Musikhuset Aarhus, torsdag den 2. marts 2023. Foto: Bo Amstrup

Faktisk var der ikke rigtig nogen af de kendte navne, der var mødt op i Musikhuset i Aarhus torsdag aften for at modtage deres priser.

Benjamin Hav lod sine såkaldte familiemedlemmer modtage prisen, da bandet Benjamin Hav & Familien vandt for Årets Livenavn, mens Simon Kvamm også lod et Hugorm-bandmedlem gå på scenen for at tage imod prisen for Årets Danske Rockudgivelse.

Aftenens helt store vinder, Andreas Odbjerg, var heller ikke til stede, da han vandt priserne for Årets Danske Solist og Årets Sangskriver, samt priserne Årets Danske Udgivelse og Årets Danske Popudgivelse for sit album 'Hjem fra fabrikken'.

De unge stjerneskud i Blæst kom dog alle op på scenen og blev hædret som Årets Nye Navn, mens også Per Vers selv tog imod prisen for Årets Danske Hiphop-Udgivelse.

Der var da også flere kendte mennesker til stede – men det var altså dem, der skulle optræde.

Thomas Skov var vært, og så optrådte blandt andre Pernille Rosendahl med Swan Lee til festlighederne.

Det er Gaffas læsere, der har haft mulighed for at stemme på de både nationale og internationale nominerede i de i alt 17 kategorier.

GAFFA-prisen blev uddelt torsdag aften i Musikhuset i Aarhus.

Begivenheden blev også streamet live på mediets hjemmeside og C More, hvor det fortsat kan ses.