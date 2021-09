Natten til lørdag var Fyns Politi talrigt til stede på Vintapperstræde midt i Odense centrum.

Det skyldes, at to unge mænd på henholdsvis 19 og 16 år var kommet op at toppes. Den 19-årige mand endte med at slå den 16-årige på kinden, og han blev derfor anholdt.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

»Vi fik en anmeldelse klokken 01:03 om simpel vold mellem to unge mænd, og vi bliver derfor kaldt ind til Vintapperstræde,« siger vagtchefen.

Af billeder fra stedet ses det, at en ambulance også blev tilkaldt. Men vagtchefen fortæller i den forbindelse, at der ikke var nogle tilskadekomne efter voldsepisoden på gågaden.

»Politiet anholdt den 19-årige for at sikre et foto og hans fingeraftryk, og han blev hurtigt derefter løsladt igen,« siger Hans Jørgen Larsen.

Natten til lørdag blev en person hentet med ambulance på Vintapperstræde i Odense. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Natten til lørdag blev en person hentet med ambulance på Vintapperstræde i Odense. Foto: Presse-Fotos.dk

Vintapperstræde er da også ét af de steder i Odense, hvor politiet ofte er til stede, når timerne bliver sene. Der ligger nemlig mange værtshuse og diskoteker, som mange i weekenden hyppigt besøger.

»Vintapperstræde er bare et minefelt i nattetimerne, og derfor er Fyns Politi også ofte til stede dér,« siger vagtchefen og forklarer, at der derfor ofte opstår tumult netop her.