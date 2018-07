Ti år efter 30-årige Vivi Kristiansen forsvandt på vej hjem fra en fest og først flere måneder senere blev fundet dræbt i et skovområde, er drabsmanden endnu ikke fundet.

Det var sent om aftenen den 9. juli 2008, at Vivi Kristiansen forsvandt, da hun gik hjem fra en fest i Ringsted.

Da hendes mor - Augustine Kristiansen - fik at vide, at datteren var væk, havde hun med det samme på fornemmelsen, at noget var galt. For Vivi var glad den dag, hun forsvandt, fortalte hun efterfølgende til B.T.

I tiden efter frygtede hun derfor, at hun en dag ville blive mødt af betjente uden for sin dør.

»Da politiet kom, gik min verden i stå. Jeg vidste med det samme, hvad de ville fortælle mig,« sagde Augustine Kristiansen dengang.

Ti måneder efter, hun var forsvundet, blev Vivi Kristiansen lig fundet gravet dybt ned i Haraldsted Skov.

Vivi Kristiansen blev fundet dræbt i et skovområde ved Ringsted i 2009. Foto: Privatfoto Vis mere Vivi Kristiansen blev fundet dræbt i et skovområde ved Ringsted i 2009. Foto: Privatfoto

Siden har politiet jagtet gerningsmanden, men her ti år senere er det endnu ikke lykkedes. Til TV ØST fortæller politikommissær i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, Kim Løvkvist, i forbindelse med årsdagen, at sagen har været svær at opklare af flere årsager.

Én af dem er, at Vivi Kristiansen færdedes i et misbrugsmiljø, hvor de personer, som politiet har talt med, har haft svært ved at huske detaljer, tider og steder. Det største problem har dog været de manglende tekniske spor.

»Det, der er det helt store problem i sagen her, er manglende tekniske spor. Hun har ligget gravet ned næsten et år, og så kan man selv forestille sig, hvor lidt der er tilbage af hende – og hvad mulighederne er for at finde både biologiske og andre tekniske spor. Det er vi normalt hjulpet rigtig meget af i en frisk drabssag,« siger Kim Løvkvist til TV ØST.

Han understreger dog, at der fortsat er håb for, at sagen kan blive opklaret. Særligt hvis politiet får den rigtige henvendelse, så man får noget konkret at gå efter.