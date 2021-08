En bil kørte med middel hastighed, da en kvinde enten blev smidt ud eller af egen fri vilje valgte at hoppe ud af bilen.

Det siger Kristian Rohdin, vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

Ifølge kvinden selv var det dog af egen fri vilje, at hun valgte at forlade bilen, oplyser vagtchen videre.

Det skete på Peter Bangs Vej i København, hvor der ifølge vidner har været en del tumult.

Kvinden, der sad i bilen med en mand, fortalte til Københavns Politi, at de to kom op at skændes.

Og det var altså derfor, at hun valgte at forlade bilen, selvom bilen var oppe på dét, som Kristian Rohdin beskriver som »middel fart.«

Kvinden var da også en smule forslået at se på – formentlig som følge af hendes spring ud af bilen - da politiet mødte hende.

Kvinden blev kørt til Rigshospitalet i København til yderligere undersøgelser.