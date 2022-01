Han var under kraftig mistanke i en af danmarkshistoriens mest omtalte mordgåder.

Nemlig da hans fireårige steddatter Heidi forsvandt sporløst i Kolding i påsken 1979.

Nu har hans egen søn sammen med et tv-hold opsøgt den i dag 68-årige mand for at konfrontere faderen og få ren besked om, hvad der skete for omkring 40 år siden.

Her blev sønnen Brian nemlig i en alder af blot fire måneder udsat for brutal og livstruende vold fra sin fars side. Den lille dreng pådrog sig et 10 cm langt kraniebrud og fire brækkede ribben.

Babymishandlingen kom til at koste faderen 15 måneders fængsel. Men der er ikke den store anger eller undskyldning at hente, da sønnen Brian møder uanmeldt op hos sin far.

Den konfrontation kan ses fra i morgen i sjette afsnit af tv-serien 'De glemte piger' på Discovery+.

De to har ikke set hinanden siden dengang, fordi faderen aldrig har opsøgt sønnen og tidligere har afvist Brians telefoniske henvendelser.

Deres første møde ansigt til ansigt bliver ikke filmet, men kun lydoptaget. Og her er det tydeligt, at faderen i dag tilsyneladende ikke har en særlig god hukommelse omkring sin mishandling af sønnen, der i sin tid lå i en kravlegård.

36-årige Brian opsøger for første gang sin far, der blev dømt for at have påført ham et livstruende kraniebrud som spæd. »Du faldt ned,« lyder undskyldningen fra faderen, der i 1979 også var sigtet for at have dræbt eller bortført fireårige Heidi i Kolding. Den forsvundne piges skæbne er aldrig opklaret. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere 36-årige Brian opsøger for første gang sin far, der blev dømt for at have påført ham et livstruende kraniebrud som spæd. »Du faldt ned,« lyder undskyldningen fra faderen, der i 1979 også var sigtet for at have dræbt eller bortført fireårige Heidi i Kolding. Den forsvundne piges skæbne er aldrig opklaret. Foto: Discovery Networks Danmark

Faderen hævder over for Brian, at sønnen faktisk faldt ned fra en stol på køkkenbordet, og at hans mor – i strid med sandheden og politirapporterne – heller ikke var med på skadestuen bagefter med den kvæstede søn.

»Den mand manipulerer helt vanvittigt. Han er god til at få en til at føle sig tryg. Det er skræmmende,« lyder Brians reaktion i udsendelsen, da han netop er kommet ud fra faderens hus efter at have stået ansigt til ansigt til ham for første gang siden babyalderen.

Faderen kom allerede i 1979 på forsiden af landets aviser – fem år før den livstruende mishandling af sønnen Brian. Da var faderen nemlig midtpunkt i en spektakulær tv-rekonstruktion af steddatteren Heidi Jepsens mystiske forsvinden.

Den lille, spinkle pige forsvandt sporløst fra sin bopæl i Kolding palmesøndag 8. april 1979 og er aldrig siden dukket op.

Ved tv-rekonstruktionen af Heidi Jepsens forsvinden i Kolding i 1979 medvirkede hendes stedfar efter opfordring fra politiet. Foto: Scanpix Vis mere Ved tv-rekonstruktionen af Heidi Jepsens forsvinden i Kolding i 1979 medvirkede hendes stedfar efter opfordring fra politiet. Foto: Scanpix

Ifølge anmeldelsen til politiet forsvandt hun klokken 19.55 fra sandkassen foran sin bopæl i Skovparken i Kolding.

Angiveligt havde både hendes mor og papfar set hende lege på legepladsen i løbet af søndag eftermiddag, og en storstilet eftersøgning blev straks sat i værk. Både hunde og helikoptere finkæmmede områderne omkring hendes bopæl, og også adskillige søer og vandhuller nær Kolding blev gennemsøgt.

Efter tre dage blev eksperterne fra Rigspolitiets rejsetilkaldt for at assistere det lokale politi i Kolding. En massiv efterforskning gav intet gennembrud, og efterhånden følte politiet sig overbevist om, at Heidi enten var blevet bortført eller dræbt.

To måneder efter Heidis forsvinden tog sagen dog pludselig en overraskende drejning. Både pigens stedfar og mor blev anholdt.

De blev sigtet for henholdsvis at have dræbt Heidi og at have medvirket til drabet. Politiet kunne nemlig efterhånden konstatere, at forældreparret havde løjet om Heidis forsvinden.

Moderen viste sig at have været på en fugtig bytur natten op til Heidis forsvinden, hvorefter hun aldrig så sin datter. Og stedfarens forklaring om, at han om søndagen var ude at gå en tur gennem byen med datteren, kunne ingen bekræfte.

Heller ikke selv om han på politiets opfordring selv medvirkede i en rekonstruktion, som blev vist i alle medier – inklusiv datidens monopolfjernsyn DR.

Ikke længe efter blev både moderen og stedfaderen anholdt og fremstillet i retten i det, som viste sig at blive danmarkshistoriens længste grundlovsforhør. Det kom til at vare 36 timer og blev massivt dækket af pressen.

Danske Heidi Jepsen, 4 år, forsvandt i Kolding i 1979 og er aldrig fundet. Foto: Scanpix Vis mere Danske Heidi Jepsen, 4 år, forsvandt i Kolding i 1979 og er aldrig fundet. Foto: Scanpix

Dommeren endte dog med at vurdere, at politiets materiale er så svagt og mangelfuldt, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle hverken Heidis mor eller stedfar.

Løsladelserne blev en mavepuster for rejseholdet, og efterhånden døde efterforskningen ud, da der simpelthen holdt op med at komme nye henvendelser fra offentligheden.

Befolkningen havde muligvis fået den opfattelse, at politiet havde fundet de skyldige, men ingen kunne blive dømt.

Fire måneder efter Heidis forsvinden blev efterforskningen indstillet, og der er aldrig fundet spor af hende.