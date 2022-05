Ganske kortvarig uro brød ud fra tilhørerrækkerne i sal 304 ved Retten i Glostrup, hvor en tidligere hooliganleder sidder tiltalt for blandt andet at have forgrebet sig på adskillige unge drenge.

Under anklagerens forelæggelse af sagen rejste tre tatoverede mænd sig pludseligt op, og den ene råbte:

»Din fucking lille møgluder,« henvendt til den tiltalte.

Noget, der straks fik de mange tilstedeværende betjente til at rejse sig.

De tre mænds udbrud kom efter, at en bestemt adresse blev nævnt i retten.

Adressen skulle ifølge senioranklager Morten Frederiksen være et klubhus for en gruppe kaldet Mexigang. Det er en støttegruppe til rockerklubben bandidos.

De tre mænd forlod efter tilråbet roligt salen, og mere skete der ikke – udover at retsformanden konstaterede, at de ikke skulle vende tilbage.

De tre mænd, hvoraf den ene er iført en politifjendtlig ACAB-trøje og den anden en trøje fra en hooliganfraktion fra Brøndby IF, sad alle forud for optøjerne med armene over kors og lyttede fokuseret og hovedrystende med, da senioranklager Morten Frederiksen begyndte at læse op fra det 20 sider lange anklageskrift.

Et anklageskrift, der beskriver over 40 forhold om brutal vold, voldtægt og trusler.

Den tiltalte nægter sig skyldig i samtlige af de mange forhold. Han skal senere tirsdag afgive forklaring for retten.

Der er afsat i alt 14 dage til retssagen.