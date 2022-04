På en råkold februarmorgen i 2021 i boligområdet Nykær i Brøndby blev der pludselig affyret flere skud mod en person ved en af boligblokkene.

Skuddene faldt omkring klokken syv om morgenen. Pistolen var rettet mod en hooliganleder fra Brøndby. Mirakuløst undveg han skuddene og flygtede fra stedet på cykel.

Hvad ingen vidste tilbage i februar, var, at det skulle vise sig at være startskuddet til en af Danmarks største voldtægtssager nogensinde.

På få dage gik hooliganen fra at være et offer i en skudepisode til at blive varetægtsfængslet og sigtet for flere overgreb på mindreårige drenge. Først da han sad bag tremmer, turde flere af hans ofre stå frem og fortælle deres historie til politiet.

På tirsdag sidder den 29-årige mand på anklagebænken i Retten i Glostrup. Han er anklaget for hele 47 forhold om voldtægter, voldtægtsforsøg, vold, trusler og frihedsberøvelse.

I alt har han ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, 15 ofre på samvittigheden. 14 unge drenge og en kvinde.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Christina Schønsted, oplyser til B.T., at hendes klient nægter sig skyldig i alle anklager.

For at forstå, hvad der skete i dagene efter 5. februar 2021, skal vi først forbi den særdeles hårde og frygtede del af fodboldklubben Brøndby IFs fans.

Hooligan-lederen. Privatfoto.

Det var nemlig her den tiltalte i mange år slog sine folder som en markant lederskikkelse.

Den traditionsrige klub har altid været kendt og berygtet for sine fans. De skaber en fantastisk kulisse, især på hjemmebanen. Men klubben er også kendt for sine ekstreme fans, kaldet hooligans, der skaber ballade til fodboldkampe.

Det var i dette miljø, at den tiltalte mand tilbragte det meste af sin tid. Han var endda leder for en gruppe, der deltog i slåskampe i forbindelse med fodboldkampe. En gruppe, der bestod af unge drenge og mænd.

Han bliver beskrevet som en hård type, der fik andre til rette ind. Andre beskriver ham som meget voldsparat. Ligeledes havde han også direkte forbindelser til rockerklubben Bandidos MC på Vestegnen.

Den tiltalte var især kendt for at tage sig af de unge drenge, der gerne ville ind i hooliganmiljøet. Det var også her, at han fandt sine ofre.

Tilbage til sagens kerne.

For når den tiltalte mand, der er i slutningen af 20'erne, sætter sig på anklagebænken, er det med særdeles grove anklager mod sig. Og hvis han bliver kendt skyldig, går anklagemyndigheden efter at få ham idømt en af landets strengeste straffe – forvaring.

I anklageskriftet fremgår det, at den tiltalte gennem flere år skulle have seksuelt udnyttet unge drenge, der søgte ind i det hårde fanmiljø.

Tiltalen Hooliganlederen er tiltalt for hele 47 forhold. Det fremgår af anklageskriftet, at der 15 ofre. Heraf er der 14 unge dreng og mænd og en kvinde. De seksuelle overgreb startede i 2013 og løber helt frem 31. januar – altså få da før han blev anholdt foran Kentucky Fried Chicken på Roskildevej, efter han flygtede fra skyderiet. De mange forhold i sagen omfatter alt fra vold, trusler, afpresning, frihedsberøvelse til tvungen oralsex og anal voldtægt. Anklagemyndigheden går efter at få idømt manden forvaring og opholdsforbud flere steder på den københavnske vestegn.

I et af sagens forhold bliver det beskrevet, at den tiltalte allerede i december 2013, hvor han selv var i starten af 20erne, startede de meget alvorlige overgreb.

Her skulle hooliganen ifølge anklageskriftet på adresser i Rødovre, Københavns Nordvestkvarter, Brøndby og Valby hver anden uge gennem en fireårig periode have tvunget et af ofrene med trusler om vold til analt samleje samt tvunget offeret til oralsex, selvom offeret forsøgte at modsætte sig.

Her skulle den tiltalte også have givet ofret oralsex.

Samme offer skulle også være blevet tæsket flere gange af hooligangen i de følgende år.

Offeret står langtfra alene. For ifølge anklageskriftet bliver 14 andre personer ligeledes udsat for lederens utallige seksuelle overgreb og voldstyranni.

I et af forholdene bliver det beskrevet, hvordan tiltalte blandt andet anvendte et kosteskaft og et rør fra en støvsuger til at slå sine ofre med.

Den brutale vold førte til, at et af ofrene pådrog sig både en brækket kæbe, kraniebrud og en knækket tand.

Men mareridtet sluttede angiveligt ikke der, da den tiltalte skulle have holdt den pågældende fanget i 24 timer og nægtet ham at blive tilset af en læge.

De mange overgreb har mange fællestræk, fremgår det af sagens dokumenter.

Først blev ofrene isoleret enten i en skov eller i en varebil. Herefter blev de unge drenge truet til at have analt samleje, selvom de forsøgte at gøre modstand. Og det bliver beskrevet, at tiltalte udførte både oral- og analsex på ofrene mod deres vilje.

Samtidig bliver den tiltaltes fantasier om transvestitter og shemales flere beskrevet i anklageskriftet.

Ofrene fortæller alle, at de kendte den tiltalte og vidste, at han var ekstremt voldelig. De frygtede ham og turde ikke at gå til politiet eller andre for at få hjælp til at komme ud af hooliganlederens overgreb.

Det var først efter 5. februar, da han blev anholdt, at to unge drenge endelig tog sig mod til og gik til politiet, at sagen begyndte at rulle.

Ifølge B.T.s kilder blev der i kulisserne i det hårde fanmiljø fortalt til de unge, at det i denne sag var okay at tale med politiet. Noget, der ellers slet ikke bliver accepteret i de grupperinger.

Det fik en lavine til at rulle.

I det første anklageskrift var der 43 forhold og 14 ofre. Senest har anklagemyndigheden lavet et tillægsanklageskrift med yderligere fire forhold med endnu en ung mand og et forhold om vold mod FCK-hooligans.

Forsvarsadvokat Christina Schønsted fortæller til B.T., at hun har talt med sin klient om sagen. Han vil gerne udtale sig i retten, lyder det.

Skudepisoden fra den 5. februar er ikke opklaret endnu og bliver fortsat efterforsket af Københavns Vestegns Politi.

Der er i alt afsat 14 retsdage til sagen ved Retten i Glostrup.