Styrkeforholdet var på den forkerte side af ti imod en, da en gruppe maskerede mænd 28. april i år overfaldt en medarbejder i en af Pusher Streets hashboder. Politiets efterforskning pegede i retning af rockerklubben Comanches, og 20 rockere herfra er nu tiltalt i sagen.

De tiltalte nægter sig skyldige.

Anklageskriftet beskriver, hvordan rockerne i fem biler kørte fra et Comanches-klubhus på Lyngager i Brøndby og til Christiania.

Her ankom de omkring klokken 18.55 og gik derefter i samlet flok ind på 'Staden'.

De satte målrettet kursen imod en hashbod kaldet 'Bedst og Billigst', hvor flokken overfaldt medarbejderen.

Bandeparagraf

Det har tidligere været fremme, at omtalte hashbod, der af politiet kaldes hashbod 20, kontrolleres af navngivne Hells Angels-rockere, og anklageskriftet fortæller, at overfaldet på bodmedarbejderen var 'egnet til at fremkalde en konflikt imellem de to klubber', og derfor er der rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, der giver mulighed for at fordoble straffen, hvis de tiltalte kendes skyldige.

Konkret var det en provokation udført af et HA-medlem, der udløste voldstogtet, mener politiet.

De tiltalte rockere er alle medlemmer af Comanches MC.

Kort før overfaldet 28. april havde der udspillet sig en episode ved en anden af Pusher Streets boder, der af politiet kaldes hashbod 15. Her var omtalte HA'er troppet op ved boden, hvor han havde pustet sig op og gjort krav på boden.

Som for at understrege sit argument, tog han den hash, der lå på bordet i boden, og stak det i lommen.

Kørte fra klubhus

Frygten for at politiet kommer brasende, er hele tiden til stede i Pusher Street, og derfor er der sjældent større mængder hash i boderne. Men provokationen skulle udlignes.

Derfor samlede Comanches-tæskeholdet sig i klubhuset og kørte til Christiania.

Selve overfaldet varede godt et halvt minut. Det viser en video fra episoden, som tilfældige optog. Her kan man se en større gruppe maskerede og mørkklædte mænd slå og sparke offeret, der ligger på jorden.

Ifølge anklageskriftet modtog offeret ikke under 20 spark og samme antal knytnæveslag imod hovedet og kroppen, ikke under ti slag med en totenslæger på hovedet og kroppen samt et knivstik i højre skulder.

Handlen med hash i Pusher Street er indbringende.



Ingen rockertilknytning

Ud over at arbejde i hashboden har det 20-årige offer, der er svensk statborger, ikke noget med rocker- eller bandemiljøet at gøre.

Godt nok omtaler politiet affæren som en konflikt imellem Comanches - der indtil for nogle måneder siden var en del af Satudarah - og Hells Angels. Men B.T.s research viser, at der på daværende tidspunkt ikke var direkte krig imellem de to klubber.

Men igennem et halvt års tid havde luften været tyk af beskyldninger og stemningen var generelt dårlig, fortæller kilder med indsig i miljøet.

Et af stridspunkterne var den føromtalte hashbod 15.

Folkene bag hashbod 15 havde leaset boden ud til andre kriminelle – en ifølge B.T.s oplysninger ikke ukendt forretningsmodel i Pusher Street.

Leasingmodellen

Sådan fortsætter de pågældende boders egentlige ejere med at tjene penge, samtidig med at de fjerner sig fra selve den kriminelle handel med cannabis, og dermed er de knapt så meget i politiets søgelys.

Udlejningen foregår ifølge B.T. sådan, at et hold lejer sig ind i hashboden om dagen, mens et andet hold lejer sig ind om aftenen.

I forhold til hashbod 15 opstod der i efteråret 2022 strid om, hvem der havde retten til hashboden. En navngiven 53-årig HA-rocker – der ikke er en af rockerne bag hashbod 20 – mente, at han havde retten til boden.

Dette havde han flere gange gjort gældende, samtidig med at han følte sig beskyttet af sit rygmærke. Blandt andet i november 2022, hvor der var optræk til vold og ballade.

Rockermarkering

Her troppede først en større gruppe HA-rockere op for at markere sig, og dagen efter var det så Satudarah, der forsøgte at markere sig.

Her blev flokken dog stoppet af politiet, der med stave og peberspray stoppede rockernes march imod Pusher Street.

Sådan fortsatte striden frem og tilbage med ævl og kævl, indtil det kulminerede med overfaldet 28. april.

Politiet fulgte med fra sidelinien, og var her klar over, at noget var under opsejling. Derfor overvågede politiet blandt andet Comanches' klubhus i Brøndby. Her filmede politiet, da rockerne steg ind i de fem biler og kørte imod Christiania.

Maskerede sig

Den ene bil kørte en mindre omvej forbi Amager, hvor yderligere en rocker blev samlet op.

Ved Christiania steg rockerne ud af bilerne og maskerede sig, før de gik ind i Pusher Street. Her gik de målrettet hen til 'Bedst og Billigst'-hashboden, fordi Comanches-folkene var klar over, at der var tale om en hashbod, der blev kontrolleret af Hells Angels-rockere.

Sådan har politiet tidligere udlagt sagen.

HA-rockeren, der i første omgang havde sat lus i skindpelsen, havde dog ikke aktier i den bod. Men det havde åbenbart ingen betydning i forhold til overfaldet, hvor det istedet gjaldt om at markere sig.

Efter episoden rykkede rockerne atter tilbage til bilerne og kørte deres vej. Også dette blev filmet af politiet.

Overfaldet varede godt 30 sekunder, før gerningsmændene atter tog flugten. Vis mere Overfaldet varede godt 30 sekunder, før gerningsmændene atter tog flugten.

Anholdt i Spanien



I midten af juni slog politiet til og anholdt 17 af de nu tiltalte. Tre var rejst til Spanien, hvor de kort efter blev anholdt og udleveret til Danmark.

Der er ikke sat dato for, hvornår sagen skal for retten.

Affæren har fået yderligere konsekvenser for flere af personerne i sagen. En af Comanches-rockerne fik tæsk i Vestre Fængsel, dagen efter han var blevet varetægtsfængslet.

Den 53-årige HA-rocker, der var med til at holde striden i kog, blev i begyndelsen af maj smidt ud af Hells Angels. blandt andet på grund af hans gøren og laden i Pusher Street, viser B.T.s research.

Nogen havde åbenbart et horn i siden på ham. For samme aften, efter han var blevet smidt ud, blev han overfaldet på Amager. Dette overfald er uopklaret.

En af HA-rockerne, der sættes i forbindelse med hashbod 20, blev anholdt og varetægtsfængslet i begyndelsen af juni.

Han blev iøvrigt anholdt i området ved Pusher Street. Her havde han ifølge sigtelsen 340.000 kroner på sig, da politiet slog kløerne i ham.

