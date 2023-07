Da en 40-årig mand lørdag formiddag blev ført ind i Dommervagten i Københavns Byret, var smilet først rigtig stort.

Iført en hvid T-shirt, shorts, sandaler og solbriller gik den store og skaldede rocker selvsikkert og målrettet hen og tog plads i midten af retslokalet.

Men stemningen tog hurtigt en mere alvorlig drejning.

Kort forinden var han og de opmødte tilhørere nemlig blevet bedt om ikke at udveksle nogen ord med hinanden. Men sådan gik det ikke helt.

Taget i armen

For på et tidspunkt gik manden hen mod de opmødte tilhørere og begyndte at tale, hvorefter en betjent tog fat i hans arm.

»Du skal ikke røre ved mig,« udbrød rockeren pludseligt, og fik vristet sig fri fra betjenten. Han blev herefter talt til ro, og retsmødet fortsatte.

Under retsmødet kom det frem, at den 40-årige mand er sigtet for i alt ti forhold, der alle omhandler salg og besiddelse af en større mængde stoffer – heriblandt, hash, kokain, mdma og skunk.

Fire af forholdene, manden er sigtet for, er fra 6. maj 2022, mens de resterende seks forhold er fra 7. juli 2023.

I et af forholdene fra 7. juli lød det blandt andet, at han har videreoverdraget 6000 gram hash for omkring 340.000 kroner.

Rockeren blev anholdt fredag 12.30 på forpladsen lige ved Pusher Street. Ifølge sigtelsen blev han taget med omkring 400 gram på sig.

Har tilknytning

»Vi har anholdt en 40-årig mand på forpladsen ud for Pusher Street med henblik på videresalg,« oplyser politikommissær Morten Bentzen til B.T., der også fortæller, at manden har rocker- eller bandetilknytning.

Han vil dog ikke bekræfte B.T.s oplysninger om, at den 40-årige er HA-rocker.

Inden dørene blev lukket til grundlovsforhøret, oplyste den 40-åriges forsvarsadvokat, at hans klient nægter sig skyldig i fire af forholdene, der omhandler videresalg af stoffer. Han erkender tre af forholdene, der omhandler, at han have været i besiddelse af stoffer til eget forbrug.

De sidste tre forhold erkender han delvist i den forstand, at han har været i besiddelse af stofferne, men kun til eget forbrug – og altså ikke med henblik på videresalg.

Forsvarsadvokaten oplyste desuden, at hans klient ikke ønskede at udtale sig.

Ifølge B.T.s oplysninger er den 40-årige mand medlem af Hells Angels. Han var førstegenerationen af AK81 - støttegruppen til Hells Angels - ligesom han var del af konflikten dengang, hvor Hells Angels lå i strid med en række indvandrergrupperinger.

Han har også tidligere været sat i forbindelse med hash- og voldssager.

Nævnt i sag om overfald

B.T. har også for nylig beskrevet en sag, hvor en stor gruppe Comanche-rockere blev varetægtsfængslet i forbindelse med et overfald begået mod en bodmedarbejder i Pusher Street.

Under det omtalte grundlovsforhør, der blev holdt for åbne døre, blev han nævnt som en person, man mente er aktiv i hashhandlen i Pusher Street.

Han er dog ikke identisk med den mand, der var stridens kerne i sagen, og som fik provokeret Comanche-rockerne til deres voldstogt.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast: