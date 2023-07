Politiet kan nu melde fuldt hus i sagen om et groft overfald på Christiania i april.

Her mener man, at 20 rockere stod bag overfaldet – og de er nu alle varetægtsfængslet.

Første fremstilling skete 14. juni, men her var kun 17 af de sigtede Comanche-rockere til stede i retten. De tre sidste var taget til det sydlige Spanien, hvor de dagen efter blev anholdt i Malaga på dansk anmodning.

Den første af de tre kom hjem onsdag og blev fremstillet torsdag. De to sidste kom hjem torsdag og blev fremstillet fredag.

Nægter sig skyldige

Alle tre nægter sig skyldige, bekræfter den enes advokat, Asser Gregersen. Men ved grundlovsforhør holdt torsdag og fredag blev de varetægtsfængslet.

En juridisk teknikalitet, for trioen var allerede fremstillet in absentia og varetægtsfængslet i forbindelse med det store grundlovsforhør holdt 14. juni.

To af de senest anholdte har en fortid i Hells Angels. Den ene er dømt for drab, men blev sparket ud af HA, mens han afsonede. Han er prøveløsladt nu.

Også den anden tidligere HA'er blev smidt ud af klubben ved et uskønt forløb.

Begge er dækket af navneforbud, hvorfor B.T. ikke kan beskrive dem nærmere.

Tæskehold i Pusher Street

Politiet mistænker den store flok Comanche-rockere for at stå bag et overfald begået tidligt om aftenen 28. april i Christianias Pusher Street. Her blev en bodmedarbejder i en hashbod overfaldet og i et godt et halvt minut overdænget med spark og slag – blandt med slagvåben – ligesom han blev stukket i skulderen en enkelt gang med kniv.

Ifølge sigtelsen skete det som led i et opgør imellem medlemmer rockerklubben Satudarah, der siden har skiftet navn til Comanches, og Hells Angels-rockere.

Eller som det lyder i sigtelsen, at overfaldet bundede 'i en rivalisering mellem Hells Angels og Satudarah, nu Comanches MC, om hashhandlen på Christiania.'

Offeret arbejdede i en hashboden 'Bedst og Billigst' – af politiet kaldet Hashbod 20. Offeret er svensk statsborger og har – bortset fra at arbejde i hashboden – ingen direkte tilknytning til Hells Angels.

Dermed var han så uheldig at være det forkerte sted, da tæskeholdet troppede op ved 19-tiden 28. april. Selvsamme hashbod kontrolleres ifølge politiets oplysninger af to navngivne HA-rockere, og det var netop Hells Angels, som tæskeholdet ifølge politiets opfattelse ville sende et håndfast signal til.

Udlejet hashbod

Forud for overfaldet havde der været en konflikt omkring en anden hashbod, af politiet kaldet hashbod 15.

Folkene bag hashbod 15 havde leaset boden ud til andre kriminelle – en ifølge B.T.s oplysninger ikke ukendt forretningsmodel i Pusher Street.

Sådan fortsætter de pågældende boders egentlige ejere med at tjene penge, samtidig med at de fjerner sig fra selve den kriminelle handel med cannabis, samtidig med at de er knapt så meget i politiets søgelys.

Udlejningen foregår ifølge B.T.s sådan, at et hold lejer sig ind i hashboden om dagen, mens et andet hold lejer sig ind om aftenen.

I forhold til hashbod 15 opstod der i efteråret 2022 strid om, hvem der havde retten til hashboden. En navngiven HA-rocker – der ikke er en af rockerne bag hashbod 20 – mente, at han havde retten til boden.

Dette har han flere gange gjort gældende, samtidig med at han følte sig beskyttet af sit rygmærke.

Stoppet af politiet

Allerede i november var der på den baggrund flere gange optræk til vold og ballade. Efter et overfald på en mand fra pusher-miljøet, troppede en større gruppe Hells Angels-rockere op for markere sig i Pusher Street.

Dagen efter var det så Satudarahs tur til at forsøge at vise sig frem. En ligeledes større gruppe af Satudarah-rockere forsamlede sig i udkanten af Christiania.

Et større opbud af politifolk satte dog en stopper for rockernes forsøg på at nå ned i Pusher Street. Ganske håndfast, hvor politiet anvendte peberspray og stave.

Siden har der gentagne gange været gnidninger imellem rockerne på baggrund af striden om kontrollen med hashbod 15.

Kort før overfaldet 28. april havde der ifølge politiets oplysninger været endnu en episode ved hashbod 15. Her var den tredje HA-rocker igen troppet op ved boden, hvor han havde pustet sig op og gjort krav.

I den forbindelse havde han taget den hash, der lå på bordet i boden, og stukket det i lommen for at understrege sit krav.

Provokation

På grund af den evige trussel om, at politiet kigger forbi, har pusherne sjældent større partier liggende i boden.

Det blev dog alligevel opfattet som en klar provokation fra modparten.

Hos politiet var man bekendt med forløbet, og at noget større derfor kunne være under opsejling. Derfor overvågede man Comanches-klubben.

I klubhuset på Lyngager i Brøndby havde rockerne forsamlet sig, og i fem biler kørte man imod Pusher Street. Undervejs blev yderligere en rocker samlet op på Amager.

Uden for Staden steg man ud af bilerne og maskerede sig. Derefter satte tæskeholdet målrettet kursen imod hashbod 20, som man vidste var kontrolleret af Hells Angels-rockere.

Selv smidt ud

Det var her, den svenske bodmedarbejder blev tæsket godt og grundigt.

Internt i Hells Angels var andre HA'ere ved at blive træt af hele affæren. Særligt efter overfaldet på bodmedarbejderen i hashbod 20.

Rockerne, der kontrollerer omtalte bod havde ingen direkte aktier i forløbet op til overfaldet. Og da striden pludselig ramte 'deres' bod, måtte nok åbenbart være nok.

Kort efter overfaldet på bodmedarbejderen i bod 20 blev den tredje Hells Angels-rocker verfet ud af Hells Angels.

Allerede samme aften blev den udsmidte rocker overfaldet i Kastrup.

Sagen om overfaldet er fortsat uopklaret.

