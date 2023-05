I forrige uge valgte Satudarahs danske afdeling at nedlægge sig selv og i stedet iklæde sig et nyt rygmærke, så de nu hedder Comanches MC.

Selv forklarede rockerklubben skiftet med »uenigheder med andre lande«, mens der rundt om i både medier og det kriminelle miljø er spekuleret i, om nedlæggelsen af Satudarah Danmark var et forsøg på at komme en mulig forbudssag i forkøbet.

I forhold til et muligt forbud vil det være spildte kræfter at skifte navn.

For kigger man på Højesterets afgørelse i sagen, hvor Loyal to Familia-banden blev gjort ulovlig, lyder det, at man ved begrebet forening forstår, at der er tale om en kreds af personer, der er sammen om et fælles formål, og at deres samarbejde sker efter skrevne eller uskrevne regler, der fastlægger personkredsens indbyrdes forhold samt forholdet til omverdenen.

Med andre ord, så nytter det ikke det store at skifte navn, hvis gruppens struktur er den samme. Gruppen vil fortsat være forbudt, og personerne risikerer dom for at videreføre den ulovlige gruppe.

Kort om Satudarah: Rockerklubben Satudarah blev oprettet i Holland i 1990. De første medlemmer var indvandrere eller børn af indvandrere med tilknytning til den indonesiske øgruppe Molukkerne. Indonesien var tidligere en hollandsk koloni. Satudarah betyder 'Et blod' og kan frit tolkes som 'blodbrødre'. I Holland blev den gennem årene den største rockerklub målt på antal medlemmer, hvor medlemmerne både havde etnisk hollandsk og indvandrerbaggrund. I juni 2018 blev klubben gjort ulovlig i Holland efter at retten fandt det dokumenteret, at der hersker en voldskultur omkring klubben, ligesom dens medlemmer har gjort sig i kriminalitet som hash, narko, vold og afpresning. Ud over fortsat at være tilstede i Holland og Belgien har klubben en afdeling i Marokko samt en række afdelinger i Indonesien og USA.

B.T. har forsøgt at få klubben til at uddybe udmeldingen, men her er man ikke vendt tilbage med svar.

Men flere af hinanden uafhængige kilder vurderer, at det i virkeligheden handler om at tage styringen:

»At blive herre i eget hus,« som en kilde formulerer det.

Satudarah fik deres første danske afdeling i november 2013, og siden er medlemmer blevet dømt for drab, vold og organiseret handel med narkotika i store mængder.

Og det er alle syv danske afdelinger af danske Satudarah, der har skiftet rygmærket ud med Comanches MC. Kun en lille gruppe Satudarah-medlemmer valgte ikke at følge med over i Comanches MC.

Klubbens afdelinger i Serbien, Montenegro, Østrig og Marbella på den spanske solkyst har ligeledes fulgt med og skiftet rygmærket.

Marbella-afdelingen er i forvejen en de facto dansk afdeling, hvor den tidligere Hells Angels-rocker Phillip Nielsen er præsident.

Research viser, at afdelingerne på Balkan og Østrig har fået fødselshjælp fra Danmark, hvor man har ydet en særdeles aktiv indsats for at sprede klubben.

En mand med serbiske rødder og flere længere narkodomme på cv’et har spillet en central rolle, erfarer B.T. fra kilder med indsigt miljøet.

Manden var tidligere del af det kriminelle miljø i Værebro-parken ved Bagsværd.

Samme sted hvor også Nadim Khan, der var hovedarkitekten bag Satudarahs første danske afdeling, har sine rødder.

Det var været beskrevet utallige gange, hvordan han var klubbens første danske præsident. Siden har han officielt overladt den titel til andre, men kilder fortæller, at han stadig er manden, der styrer klubben.

»Der sker ikke meget, uden at han spørges til råds,« fortæller en kilde.

Det er en snæver kreds af danske Satudarah-medlemmer, der har spillet en stor rolle i, at klubben har vokset sig stor i Europa.

Og det kunne altså tyde på, at det er moderklubben i Holland, som de danske rockere ikke kunne finde sig til rette med og nu har brudt båndet til.

Dermed er Satudarah kun til stede i Holland og Belgien i Europa. Det er dog kun i Belgien, at klubben kan flage rygmærket officielt, klubben er gjort ulovlig i Holland.

