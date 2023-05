Rockerklubben Satudarah med den tohovedede indianer som rygmærke har smidt vestene i Danmark.

Det erfarer B.T. fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Ifølge oplysningerne betyder det dog ikke et farvel til rockermiljøet for klubbens medlemmer, da de genopstår under et nyt navn: Comanches MC.

Satudarah kom til Danmark i november 2013, hvor medlemmer af gadebanden VHK (Værebros Hårde Kerne, red.) trak i de sort-gule rockerveste. Klubbens første medlemmer havde i mange år markeret sig i den kriminelle underverden og ligget i blodige konflikter med først Blågårds Plads-gruppen og senere Loyal To Familia.

Gadebanden havde tidligere flirtet med Hells Angels, men det var blandt andet klubbens regler om ikke at optage personer af afrikansk afstamning, der forhindrede en optagelse af VHK-medlemmerne. Dermed faldt valget på Satudarah, der betegner sig selv som en multietnisk klub. Med indtoget i Danmark blev HA og Bandidos' duopol brudt i det danske rockermiljø.

Satudarah har sit udspring i Holland, men en del af klubbens grundlæggere kommer fra ø-gruppen Molukkerne i Indonesien, hvor Satudarah betyder et 'et blod' på det lokale sprog.

De seneste år har klubben været den største i Danmark med flere hundrede medlemmer fordelt på såkaldte hangarounds, prospects og fuldgyldige medlemmer samt støtteklubber.

Satudarah var også den første rockerklub, der var synlig på sociale medier - blandt andet anført af 'kendis-medlemmer' som blandt andre eks-bokseren Patrick Nielsen og rapperen Atypisk.

Udsmidte medlemmer fra særligt Hells Angels har også søgt nyt fællesskab i Satudarah, og senest kunne B.T. afslører, at den drabsdømte rockerveteranen Svend-Erik Holst, kaldet Svend 'Svin', var ny præsident i klubbens nyåbnede afdeling på Amager.

Siden klubbens indtog i Danmark er medlemmer af Satudarah dømt i en lang række alvorlige sager om blandt andet, drab, narko og vold.

Satudarah er forbudt i Holland og Tyskland, og i Norge kører i øjeblikket en sag, der kan ende med et forbud mod Satudarah. I Danmark er den skæbne kun overgået bandegrupperingen Loyal To Familia, men for nylig udtalte justitsminister Peter Hummelgaard (S), at man undersøger, om der er grundlag for at forbyde specifikke kriminelle grupperinger i Danmark.

