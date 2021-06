Tre personer har torsdag mistet livet under et skyderi i et amerikansk supermarked i Royal Palm Beach i Florida, USA.

De døde er en mand, en kvinde og et barn. Det oplyser det lokale politi på Twitter.

En af dem skulle efter sigende være gerningsmanden.

Hvilken en af de afdøde personer, der har stået bag skyderiet, oplyser politiet ikke.

Hændelsen skulle efter sigende have fundet sted omkring 11.30 lokal tid.

Efterforskerer er lige nu til stede og forsøger at finde frem til, hvad der førte til skyderiet.

Supermarkedet, der hedder Publix, har siden udtalt sig omkring hændelsen:

»Vores tanker går ud til dem, som er påvirket af tragedien.« Skriver Publix ifølge CNN i en pressemeddelelse.