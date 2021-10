På billedet sidder den pensionerede kriminalbetjent Freddy Ladefoged i sofaen med et glas whisky og et dokument i hånden. Med store bogstaver står der, at han er frifundet for grov pligtforsømmelse.

Men det viser sig, at der er mere til historien.

Det fremgår nemlig ikke, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed også havde fire andre forhold mod ham, som de efterforskede.

Politiets egen vagthund har dog syltet sagen så længe og lavet så dårlig sagsbehandling, at de alle blev forældet.

I marts blev Freddy Ladefoged frifundet i det ene anklagepunkt, som nåede for retten. De resterende fire var blevet forældet på grund af dårlig sagsbehandling hos Politiklagemyndigheden, som undersøger straffesager mod betjente. Efter retssagen fejrede Freddy Ladefoged frifindelsen med whiskey sammen med venner. Vis mere I marts blev Freddy Ladefoged frifundet i det ene anklagepunkt, som nåede for retten. De resterende fire var blevet forældet på grund af dårlig sagsbehandling hos Politiklagemyndigheden, som undersøger straffesager mod betjente. Efter retssagen fejrede Freddy Ladefoged frifindelsen med whiskey sammen med venner.

Kun ét forhold ud af fem om regelbrud mod den pensionerede betjent nåede frem til Statsadvokaten i tide.

Det viser dokumenter i sagen, som B.T. har gennemgået.

Det var advokat Jan Schneider, som i 2018 forsvarede en ukrainsk mand i en voldtægtssag, der rejste anklagerne mod Freddy Ladefoged. Han mener, at afgørelsen rokker ved tilliden til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger klager mod betjente.

»Sådan et forløb svækker tilliden til hele retssystemet,« konstaterer han.

Det er en rigtig kedelig sag for Politiklagemyndigheden. Det bør ikke kunne ske Bettina Lemann Kristiansen, juridisk professor

De fire forhold, som aldrig kom for retten på grund af forældelse, handler blandt andet om, at betjenten har udleveret oplysninger omfattet af tavshedspligten til en ukrainsk tolk, som også blev brugt til at foretage en afhøring og hjælpe med efterforskningen.

I den forbindelse roste kriminalbetjent Freddy Ladefoged i en mail tolken med ordene: 'Det er SÅ fint – agent 007 på prøve'. Derudover havde Freddy Ladefoged tilsendt afhøringsrapporter eller uddrag af en andens afhøring til vidner på mail.

I retten i marts blev den i dag pensionerede kriminalassistent frifundet for at udlevere vidneforklaringer til et vidne, som var det eneste klagepunkt, som ikke var forældet.

Jan Schneider mener derfor heller ikke, at billedet af den nu pensionerede østjyske kriminalassistent med en whisky i hånden viser hele sandheden, når fire ud af fem klager aldrig kom for retten. Men det ærgrer også 72-årige Freddy Ladefoged, som nægter sig skyldig.

Advokat Jan Schneider var forsvarer for den ukrainske mand, som blev idømt fængsel og udvisning for tre voldtægter. (Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Advokat Jan Schneider var forsvarer for den ukrainske mand, som blev idømt fængsel og udvisning for tre voldtægter. (Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Det har været belastende for ham, at hans sag startede i 2018 og først sluttede i 2021.

Han havde også helst set, at Politiklagemyndigheden ikke havde sovet i timen, så ingen anklagepunkter forblev uafklaret i sagen.

»Jeg havde helst set, at alt var kommet for retten, så jeg kunne blive renset helt,« siger han.

At fire ud af fem klagepunkter blev afvist af Statsadvokaten på grund af forældelse, er himmelråbende, mener advokat Jan Schneider, som kalder det for grundlæggende børnelærdom for jurister at holde øje med forældelsesfristen.

Også juridisk professor på Aarhus Universitet Bettina Lemann Kristiansen kalder håndteringen af klagesagen kritisabel,

»Det er en rigtig kedelig sag for Politiklagemyndigheden. Det bør ikke kunne ske,« siger hun.

To af forholdene mod betjenten blev allerede forældet hos Politiklagemyndigheden, mens en tredje anklage blev forældet netop samme dag, som redegørelsen blev sendt til Statsadvokaten. Her nåede endnu et forhold kort efter at blive forældet, mens det lå og ventede.

De åbenlyse fejl skyldes ifølge Politiklagemyndigheden selv, at de ikke var opmærksom på forældelsesfristen i sagen. De fik derfor heller ikke gjort Statsadvokaten opmærksom på det. Og det beklager Politiklagemyndigheden meget, lyder det i et brev fra juli sidste år.

Freddy Ladefoged med sin forsvarer, Jakob Buch-Jepsen, foran retten i marts. Foto: Privatfoto Vis mere Freddy Ladefoged med sin forsvarer, Jakob Buch-Jepsen, foran retten i marts. Foto: Privatfoto

Advokat Jan Schneider mener, at de graverende fejl står i skærende kontrast til Politiklagemyndighedens vigtige opgave.

På deres egen hjemmeside oplyser Politiklagemyndigheden, at de er til for at sikre retssikkerheden ved korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling. Men i denne sag tog det ét år og to måneder, hvilket betød, at fire ud fem klagepunkter blev forældede.

Tidligere kriminalassistent Freddy Ladefoged var i chok over, at advokaten rejste anklagerne mod ham i sin tid, og han mener, at fokus i højere grad burde være på, at hans efterforskning fik den ukrainske mand idømt otte års fængsel og udvisning for voldtægt af tre kvinder.

Politiklagemyndigheden gentager over for B.T., at de beklager forløbet, hvor de ikke har været opmærksomme på forældelsesfristen.