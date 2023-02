Lyt til artiklen

Det startede som en hyggelig familietur på et kræmmermarked i Nysted. Men så endte det i et blodigt knivdrab.

»Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det ville gå så galt. Jeg hader ikke Deniz. Vi havde bare en dum jargon i fængslet.«

Sådan forklarer en 29-årig mand mandag formiddag i en tætpakket retssal i Retten i Nykøbing Falster. Manden sidder tiltalt for drabet på 32-årige Deniz Köktas i maj sidste år. Selv nægter han sig skyldig.

Han erkender derimod ulovligt at have besiddet en kniv og overtrådt færdselsloven i forbindelse med knivdrabet. Han er også tiltalt for to nye forhold om dødstrusler mod en medindsat, begået mens har siddet varetægtsfængslet i Nykøbing Arrest. Men disse forhold nægter han.

Den 29-årige forklarer i retten, at han var taget på kræmmermarkedet Døllefjelde-Musse Marked i Nysted 13. maj sidste år. Her var han blandt andet sammen med sin svigermor, kæreste og børn.

»Det var en rigtig god dag. Vi gik rundt derude, prøvede karruseller og købte ragelse,« forklarede han. Blandt de købte varer var blandt andet en kniv.

Det var på markedet, at han så Deniz Köktas første gang, siden de to havde mødt hinanden i fængslet i 2018, hvor de begge afsonede en dom, forklarede han.

»I fængslet var han sur på mig over en tidligere sag, hvor han havde truet min kammerat med et jagtgevær. Han konfronterede mig, jeg kom med et dumt modsvar, og det endte med et skænderi.«

Derfor var det også med en klump i maven, da den tiltalte så Deniz Köktas komme kørende med et par kammerater på parkeringspladsen ved kræmmermarkedet og stoppede omkring tiltaltes bil.

»Jeg tænker, 'nu bliver der ballade'. For det er han også kendt for,« forklarede den 29-årige mand i retten.

Han bad derfor sin kæreste tage sin lille søn og komme væk.

»Han (Deniz Köktas, red.) slår ud efter mig. Det eneste jeg tænker, er, at det er noget lort. De er tre, jeg er en. Han slår ud efter mig igen. Det var en panikhandling, jeg tænkte ikke klart.«

»Jeg fægter med kniven en gang efter ham. Så har jeg ramt ham. Jeg bemærker det ikke engang selv. Jeg går tre skridt tilbage og kan se, han bløder. 'Få styr på dig selv,' siger jeg til ham.«

I retten er det kommet frem, at der var tale om en 20 centimeter lang stikkanal, der gik gennem ribbenene, som gennemborede hans lever og bughule.

Herefter hoppede Deniz Köktas ind i bilen. Og den tiltalte flygtede fra stedet i sin bil, forklarede tiltalte.

»Hvis jeg skal være helt oprigtig, troede jeg ikke, det var så slemt,« forklarede tiltalte om knivstikket.

Adspurgt hvorfor han ikke fra start af bare hoppede ind i sin egen bil og kørte fra stedet, forklarede han.

»Jeg var bange for, de ville flå taget af bilen. Og min familie var der. Det var ikke en situation, jeg kunne komme ud af.«

Det var 13. maj omkring klokken 18.15, at den 29-årige mand ifølge anklageskriftet pludselig trak en kniv mod den 32-årige Deniz Köktas og stak ham i brystet på parkeringsarealet ved Døllefjelde-Musse Marked i Nysted.

Deniz Köktas blev efterfølgende fløjet til behandling på Rigshospitalet, men afgik dagen efter ved døden som følge af knivstikket.

I første omgang kunne politiet ikke finde den 29-årige mand. Derfor udsendte de en efterlysning med navn og billede, og senere samme dag meldte han sig selv til politiet.

Hvis den 29-årige bliver dømt efter anklageskriftet, kan han risikere fængsel på livstid.

